Новый Nissan Skyline показался в реалистичном виде

Nissan Skyline является долгожителем в линейке автомобилей компании. Машина находится в строю с далекого 1957 года, с которого успела побывать как кабриолетом, так и спортивным купе, а также обычным седаном и кроссовером. 

С появления нынешней итерации этой модели (V37) прошло уже около 11 лет и в последние годы ходили слухи о ее полной переработке.

Рендер нового поколения Nissan Skyline

Машине обещали переход на электрическую тягу, но падение спроса на такие автомобили создали для проекта риски.

Впрочем, если верить последней информации, пришедшей из японских СМИ, новый Skyline все же появится в виде полностью электрической 4-дверки, а не гибрида e-Power, о котором ходили слухи в последние месяцы.

Рендеры нового поколения Nissan Skyline

Автомобиль был показан в свежем выпуске журнала «BestCarWeb», где получил узкие дневные ходовые огни с L-образными светодиодными вставками, компактный блок фар ниже в бампере, а также рельефный капот, двухуровневую решетку радиатора и фонари с круглыми секциями светодиодов, отсылающие к предшественникам.

Ранее сообщалось о планах выпуска сразу двух новых Nissan Skyline – седана и кроссовера, но по поводу второго проекта сейчас нет никакой информации. Скорее всего в целях экономии он был свернут или отложен до лучших времен. 

Презентация нового «Скайлайна», по слухам, состоится в 2027 году.

ИСТОЧНИК:BestCarWeb

