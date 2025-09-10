Рестайлинговый Honda CR-V хочет бросить перчатку новому Toyota RAV4

ДомойАвтоновости сегодняРестайлинговый Honda CR-V хочет бросить перчатку новому Toyota RAV4

Текст: Алексей Шмидт
best selling 2027 honda cr v gets cgi refreshed inside and outside receives 300hp phev 10 1

Кроссовер Honda CR-V перебрался в свежее поколение задолго до своего главного конкурента Toyota RAV4 – в 2022 году. С тех пор машина получала точечные обновления, но ее полноценного рестайлинга так и не произошло. 

Продажи Honda на основном для себя североамериканском рынке постепенно падают. И единственный, кто удерживает их на плаву, этот как раз CR-V.

На днях дизайнеры с канала «AutoYa» на YouTube решили предположить, как изменится Honda CR-V с ближайшим обновлением, которое должно позволить ему более успешно бороться с недавно сменившим поколение Toyota RAV4.

best selling 2027 honda cr v gets cgi refreshed inside and outside receives 300hp phev 5 1

Цифровые художники полагают, что переднюю часть кузова нового CR-V сделают проще.  Машине могут перелицевать фары, а также применить в случае с ней новомодную двухэтажную решетку радиатора. Изменению подвергнутся бамперы и, возможно, задние фонари автомобиля, но на рендерах их не показали.

best selling 2027 honda cr v gets cgi refreshed inside and outside receives 300hp phev 16 1

А вот что можно внимательно рассмотреть, так это потенциальный салон реформенного CR-V, где видна доработанная передняя панель, новый руль, а также цифровая комбинация приборов, выполненная в форме планшета.

По центру «торпеды» по-прежнему располагается мультимедийный экран, но на этот раз он выглядит крупнее, чем в актуальном «паркетнике».

best selling 2027 honda cr v gets cgi refreshed inside and outside receives 300hp phev 19 1

Планируются ли изменения в технической стороне кроссовера пока сказать сложно. Для того, чтобы конкурировать с новейшим плагин-гибридным Toyota RAV4 мощностью 320 лошадиных сил вседорожнику «Хонды» точно понадобится собственная подключаемая бензино-электрическая силовая установка с отдачей не менее 300 л.с., но появится ли она у него пока загадка.

Презентация модернизированного Honda CR-V может состояться в ближайшие полтора года.

Фото:AutoYa/Youtube

