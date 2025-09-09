Новый высокопроизводительный хэтчбек Subaru представят уже совсем скоро

На гонке 24-часа Фудзи топ-менеджеры «Субару» собрали в пресс-парке японского автодрома местную прессу, показав ей тизеры готовящегося к выпуску спортивного хэтчбека.

Утверждается, что его премьера запланирована на этот год и состоится в рамках автосалона Japan Mobility Show 2025, который пройдет в период с 31 октября по 9 ноября.

Официальный тизер нового спортивного хэтчбека Subaru

Накануне этот засекреченный проект разжился свежими подробностями. Судя по ним, а также неофициальным рендерам, опубликованным порталом «Best Car», речь может идти о высокопроизводительном хэтчбеке.

Машина получит большие выступающие крылья, массивный воздухозаборник на капоте, пластиковые накладки на колесные арки, а также крупный спойлер на крышке багажника и соединенные друг с другом LED-полосой задние фонари.

Спекулятивный рендер нового высокопроизводительного хэтчбека Subaru

Какой будет механическая часть проекта сейчас неизвестно от слова «совсем». Ранее представитель технического отдела «Субару» Тацуо Фудзинуки отмечал, что в новом спорткаре компании собираются реализовать все имеющиеся на сегодняшний день технологические наработки марки, но какие конкретно – строгий секрет.

Спекулятивный рендер нового высокопроизводительного хэтчбека Subaru

Одно можно сказать точно. Автомобиль будет приводиться в движение за счет горизонтально-оппозитного двигателя. Не исключено, что трудиться этому мотору придется в виде какого-либо гибрида. О мощностных характеристиках силовой установки сейчас можно лишь догадываться, но ждать осталось недолго.

До дебюта нового спортивного хэтчбека Subaru осталось чуть больше 1,5-месяца.