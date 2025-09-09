Toyota GR Celica бросит вызов новой Honda Prelude: изображения

Инженеры Toyota находятся на завершающей стадии разработки нового поколения купе Celica. Ожидается, что в проекте примет участие гоночное тюнинг-ателье «Тойоты» Gazoo Racing, которое постарается сделать машину лучше, чем недавно вышедший в продажу возрожденный Honda Prelude.

На днях в интернете появились первые концептуальные-арты реформенного Toyota GR Celica, на которых автомобиль выглядит близко по дизайну к актуальной GR86. Автором изображений является независимый художник «jlord8», который специализируется на дизайне машин «Тойоты».

Рендер нового поколения Toyota GR Celica

В своем проекте пиксельный мастер смешал в новой Celica двухдверное купе Lexus RC и Toyota GR Corolla.

Автомобиль приобрел характерные Г-образные фары, массивный воздухозаборник в бампере, выступающий в том числе решеткой радиатора, а также рельефный капот и мускулистые боковины кузова.

Длина будущего купе составит 4,4-метра, ширина – 1,9-метра, а высота – 1,2-метра. Колесная база должна оказаться равна 2,6-метрам.

Honda Prelude нового поколения, с которым будет конкурировать возрожденный Toyota GR Celica

Какими моторами хотят оснащать новую Celica пока журналисты могут строить лишь догадки. Ходят слухи, что купе будет положен новейший 2-литровый турбомотор G20E, максимальная отдача которого составляет 400 лошадиных сил.

Ожидается, что двигатель обойдется без какого-либо электрического довеска. Ассистировать мотору будет 6-скоростная механическая коробка передач, а также «автомат». Привод – только полный.

Премьера новой Toyota Celica должна состояться в 2027 году.