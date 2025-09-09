ДомойАвтоновости сегодняToyota GR Celica бросит вызов новой Honda Prelude: изображения

Toyota GR Celica бросит вызов новой Honda Prelude: изображения

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 09 09 в 15.48.25

Инженеры Toyota находятся на завершающей стадии разработки нового поколения купе Celica. Ожидается, что в проекте примет участие гоночное тюнинг-ателье «Тойоты» Gazoo Racing, которое постарается сделать машину лучше, чем недавно вышедший в продажу возрожденный Honda Prelude.

На днях в интернете появились первые концептуальные-арты реформенного Toyota GR Celica, на которых автомобиль выглядит близко по дизайну к актуальной GR86. Автором изображений является независимый художник «jlord8», который специализируется на дизайне машин «Тойоты».

Снимок экрана 2025 09 09 в 15.48.56
Рендер нового поколения Toyota GR Celica

В своем проекте пиксельный мастер смешал в новой Celica двухдверное купе Lexus RC и Toyota GR Corolla. 

Автомобиль приобрел характерные Г-образные фары, массивный воздухозаборник в бампере, выступающий в том числе решеткой радиатора, а также рельефный капот и мускулистые боковины кузова.

Длина будущего купе составит 4,4-метра, ширина – 1,9-метра, а высота – 1,2-метра. Колесная база должна оказаться равна 2,6-метрам. 

Копия 2026 honda prelude exterior pr 122 68b8723a8e3dd 1
Honda Prelude нового поколения, с которым будет конкурировать возрожденный Toyota GR Celica

Какими моторами хотят оснащать новую Celica пока журналисты могут строить лишь догадки. Ходят слухи, что купе будет положен новейший 2-литровый турбомотор G20E, максимальная отдача которого составляет 400 лошадиных сил.

Ожидается, что двигатель обойдется без какого-либо электрического довеска. Ассистировать мотору будет 6-скоростная механическая коробка передач, а также «автомат». Привод – только полный. 

Премьера новой Toyota Celica должна состояться в 2027 году.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:jlord8

Читайте также:

Последние новости:

Новый высокопроизводительный хэтчбек Subaru представят уже совсем скоро

На продажу выставлен редчайший шестиколесный Range Rover 6×6

Представлен первый концепт-арт кроссовера Subaru Tribeca нового поколения

Японские СМИ: прочность новой Toyota и внедорожные качества...

Минивэн Nissan, который даст бой Toyota Alphard, появится...

Следующее поколение Nissan Navara появится позже, чем планировалось

Новый Subaru Outback скоро станет любимым автомобилем рыбаков

Toyota готовится к выпуску нового компактного и недорогого...

Легкие «дворники» на Porsche оценили в 108 тысяч...

Леденящая душу автомобильная дорога в Китае: 453 метра...

Новый Lexus LS удивит роскошью, мощностью и способностью...

Новое спорткупе Toyota GR Super Sport на 900...

Премиальный брат Toyota RAV4 станет стильным кросс-купе

Новый Subaru Levorg станет «злее» и получит мощную...

Новый рамный внедорожник Hyundai на базе GM показался...

Грозного соперника BMW X7 от Audi впервые показали...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+