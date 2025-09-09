Представлен первый концепт-арт кроссовера Subaru Tribeca нового поколения

Кроссовер Subaru Tribeca продавался в период с 2005 по 2014 годы. Основным рынком сбыта машины была Северная Америка, но автомобили по серому импорту в единичных экземплярах поступали на российский рынок, а затем стали поставляться в РФ в том числе официально.

7-местный кроссовер не смог завоевать внимание покупателей. Продажи машины постепенно падали и в конечном счете спустя девять лет производства Tribeca была снята с конвейера.

Subaru Tribeca нового поколения (рендер)

На днях студия дизайна «Digimods Design» представила собственное видение абсолютно нового Subaru Tribeca, если такой автомобиль возьмутся вернуть в продажу.

На рендерах семиместный японский «паркетник» приобрел закрытую решетку радиатора, намекающую на электрификацию, обзавелся изящными острыми светодиодными фарами и массивный бампером, подчеркивающим брутальность машины.

Сбоку виртуальный концепт примерил выразительные плавные линии кузова, матово-черные расширители колесных арок и геометрически профилированные легкосплавные колеса, а на его крыше появились крупные рейлинги.

Subaru Tribeca нового поколения (рендер)

Несмотря на выглядящий потенциально интересным проект, такой автомобиль вряд ли увидит свет в ближайшие годы.

С момента прекращения выпуска Tribeca в Subaru ни разу не намекали на возрождение этого кроссовера, сосредоточившись на доработке актуальных автомобилей компании и запуске абсолютно новых моделей.