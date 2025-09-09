Минивэн Nissan, который даст бой Toyota Alphard, появится в 2026 году

Nissan Elgrand является пионером сегмента полноразмерных минивэнов. Наряду с давним конкурентом Toyota Alphard автомобиль пользуется высоким спросом в Японии, однако машина заметно устарела.

В последний раз «Эльгранд» менял поколение 16 лет назад и сейчас серьезно уступает по современности всем своим соперникам в классе. Но долго это не продлится, ведь вместительная модель Nissan готова взять ревашн. Создание ее нового поколения близится к завершению, а премьера состоится уже в этом году.

Официальный тизер нового поколения Nissan Elgrand

Как сообщает инсайдерский журнал «BestCarWeb», старт продаж свежей генерации Nissan Elgrand запланирован на весну 2026 года. Автомобиль должен получить угловатый внешний облик и объемное внутреннее пространство, которое адаптируют под максимально удобное пользование.

От автомобиля ждут новейшей гибридной системы e-Power третьего поколения, которая будет использовать 1,5-литровый бензиновый двигатель, генерирующий электроэнергию.

Nissan Elgrand нового поколения (рендер)

По сравнению с предыдущим поколением общая топливная экономичность минивэна должна улучшиться на 20%. Сейчас расход горючего Elgrand при езде по шоссе является его слабым местом, но в свежей генерации этот показатель может сократиться на 15%.

В арсенал новинки Nissan войдут новейшие системы ADAS, в том числе современные электронные водительские помощники и возможности автономного управления.

Как и прежде, конкурировать новому Elgrand предстоит с хитом своего класса Toyota Alphard, который в ближайшие годы также ожидает смена поколения.