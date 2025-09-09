Следующее поколение Nissan Navara появится позже, чем планировалось

Текущее поколение Nissan Navara (D23) выпускается с 2014 года и пережило рестайлинг в 2020 году. Машине уже более десяти лет, поэтому разработка новой генерации этого популярного пикапа идет полным ходом.

Вот только автомобиль появится не совсем в те сроки, которые изначально ставило перед собой руководство компании. Об этом недавно поведал журналистам глава австралийского офиса «Ниссан» Эндрю Хамберстоун.

Актуальный Nissan Navara

Причина задержки связана с так называемыми «проблемами» с ценообразованием, техническими характеристиками и разнообразием модификаций.

«Мы отложили новую Navara по ряду причин. Мне нужен был нужный продукт в нужное время, с нужными характеристиками, нужного качества и нужным количеством версий. Сейчас с этим проблемы», – заявил управляющий директор «Ниссан Океания».

В Nissan считают запуск следующей Navara, особенно в Австралии, где спрос на пикапы огромен, важным событием и хотят быть к нему максимально готовыми.

Официальный тизер Nissan Navara нового поколения для Латинской Америки

Несмотря на то, что выход пока еще не анонсированной новой «Навара» задерживается, автомобиль в любом случае появится в продаже в течение 2026 года.

Ранее Nissan пообещал начать продажи нового пикапа NP300 Navara/Frontier в Латинской Америке до конца 2025 года (изображение выше). Ожидается, что этот автомобиль будет незначительно отличаться от оригинальной «Навары» будущего поколения и несмотря на свой современный внешний вид не получит никакого вида электрификации.