Следующее поколение Nissan Navara появится позже, чем планировалось

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
2026 Nissan Navara Facelift LATAM 1 2

Текущее поколение Nissan Navara (D23) выпускается с 2014 года и пережило рестайлинг в 2020 году. Машине уже более десяти лет, поэтому разработка новой генерации этого популярного пикапа идет полным ходом.

Вот только автомобиль появится не совсем в те сроки, которые изначально ставило перед собой руководство компании. Об этом недавно поведал журналистам глава австралийского офиса «Ниссан» Эндрю Хамберстоун.

5fc122d7e493bc0001b815fe
Актуальный Nissan Navara

Причина задержки связана с так называемыми «проблемами» с ценообразованием, техническими характеристиками и разнообразием модификаций. 

«Мы отложили новую Navara по ряду причин. Мне нужен был нужный продукт в нужное время, с нужными характеристиками, нужного качества и нужным количеством версий. Сейчас с этим проблемы», – заявил управляющий директор «Ниссан Океания».

В Nissan считают запуск следующей Navara, особенно в Австралии, где спрос на пикапы огромен, важным событием и хотят быть к нему максимально готовыми. 

2026 Nissan Navara Facelift LATAM 1 1 1
Официальный тизер Nissan Navara нового поколения для Латинской Америки

Несмотря на то, что выход пока еще не анонсированной новой «Навара» задерживается, автомобиль в любом случае появится в продаже в течение 2026 года. 

Ранее Nissan пообещал начать продажи нового пикапа NP300 Navara/Frontier в Латинской Америке до конца 2025 года (изображение выше). Ожидается, что этот автомобиль будет незначительно отличаться от оригинальной «Навары» будущего поколения и несмотря на свой современный внешний вид не получит никакого вида электрификации.

Фото:Nissan

