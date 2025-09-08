Легкие «дворники» на Porsche оценили в 108 тысяч рублей

Для автомобилей Porsche предусмотрено немало опций, которые можно выбрать через онлайн-конфигуратор.

Но недавно в нем появилась одна деталь, которая считается «расходником» и редко стоит больших денег – щетки стеклоочистителя. Впрочем, это не простые «дворники», а очень дорогие.

Как удалось выяснить порталу «Jalopnik», в конфигураторе для Porsche 911 2026 модельного года теперь предлагаются облегченные щетки стеклоочистителя, каркас которых изготовлен не из пластика и металла, а из углеродного волокна. Стоимость такой детали – 1310 долларов или 108 тысяч рублей.

Заявлено, что такие «дворники» имеют преимущество в производительности перед обычными, но незначительное. В Porsche утверждают, что их новые карбоновые щетки очистителя на 50% легче стандартных, а их конструкция «аэродинамически оптимизирована».

«Порше 911» не единственный автомобиль из продукции Volkswagen Group, для которого предлагаются «дворники» из углеволокна. Первой компанией, которая предложила такую деталь, была Bugatti с ее моделью Chiron.

В 2018 году этот гиперкар приобрел щетки стеклоочистителя, которые оказались на 1,4 кг легче предшественников.