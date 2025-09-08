ДомойАвтоновости сегодняЛегкие «дворники» на Porsche оценили в 108 тысяч рублей

Легкие «дворники» на Porsche оценили в 108 тысяч рублей

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
64274665353511867b6d120db3a10280

Для автомобилей Porsche предусмотрено немало опций, которые можно выбрать через онлайн-конфигуратор.

Но недавно в нем появилась одна деталь, которая считается «расходником» и редко стоит больших денег – щетки стеклоочистителя. Впрочем, это не простые «дворники», а очень дорогие. 

Как удалось выяснить порталу «Jalopnik», в конфигураторе для Porsche 911 2026 модельного года теперь предлагаются облегченные щетки стеклоочистителя, каркас которых изготовлен не из пластика и металла, а из углеродного волокна. Стоимость такой детали – 1310 долларов или 108 тысяч рублей. 

41cd3455a52a071c51c97084e13ca6f3

Заявлено, что такие «дворники» имеют преимущество в производительности перед обычными, но незначительное. В Porsche утверждают, что их новые карбоновые щетки очистителя на 50% легче стандартных, а их конструкция «аэродинамически оптимизирована».

«Порше 911» не единственный автомобиль из продукции Volkswagen Group, для которого предлагаются «дворники» из углеволокна. Первой компанией, которая предложила такую деталь, была Bugatti с ее моделью Chiron. 

В 2018 году этот гиперкар приобрел щетки стеклоочистителя, которые оказались на 1,4 кг легче предшественников.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Porsche

Читайте также:

Последние новости:

Леденящая душу автомобильная дорога в Китае: 453 метра...

Новый Lexus LS удивит роскошью, мощностью и способностью...

Новое спорткупе Toyota GR Super Sport на 900...

Премиальный брат Toyota RAV4 станет стильным кросс-купе

Новый Subaru Levorg станет «злее» и получит мощную...

Новый рамный внедорожник Hyundai на базе GM показался...

Грозного соперника BMW X7 от Audi впервые показали...

Два маленьких и недорогих японских «горячих» хэтчбека дебютируют...

Не продавать: названы автомобили из 90-х, которые скоро...

В Испании сравнили кросс-универсал Lada с Toyota C-HR...

Небольшой, но очень популярный хэтчбек Toyota Yaris рвется...

Самый мощный и продвинутый внедорожник Mitsubishi: известна дата...

Новый Kia Seltos со «злым» дизайном и гибридным...

Недорогой 7-местный минивэн Toyota с расходом всего 3,4-литра...

Новая Toyota GR Supra будет исконно японским автомобилем

Купе Toyota GR86 разорвет отношения с Subaru BRZ:...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+