Новое спорткупе Toyota GR Super Sport на 900 л.с. появится только в 2026 году

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 09 08 в 13.46.22

Toyota близка к официальному дебюту нового спортивного купе, которое пока не получило названия. Сейчас оно носит имя GR Super Sport и было представлено в виде замаскированного прототипа на британском фестивале скорости в Гудвуде в июле этого года. 

Несмотря на практически готовый к запуску автомобиль, в Toyota решили повременить с его премьерой. По новой информации, раскрытой японской прессой, презентация серийного GR Super Sport состоится не в этом году, как все рассчитывали, а в 2026-м.

Снимок экрана 2025 09 08 в 13.45.55
Новое купе Toyota GR Super Sport (рендерное изображение)

Параллельно ведутся работы над гоночным вариантом этой модели, которое будет принимать участие в чемпионате GT3 под эгидой FIA. Такие автомобили должны появиться в конце 2025-го и будут представлены без отставания от графика.

Что касается массовой версии спорткупе, то в нем, по слухам, инженеры Toyota столкнулись с проблемами, связанными с соблюдением все более строгих норм выбросов. 

Снимок экрана 2025 09 08 в 13.46.07
В теории это может привести к значительному снижению производительности гибридного 4-литрового твин-турбомотора, мощность которого, как утверждается, сейчас составляет 900 лошадиных сил. 

Как в Toyota собираются решить этот вопрос пока остается лишь догадываться, но премьера автомобиля в любом случае состоится только в следующем году. 

