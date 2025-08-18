Релиз нового суперкупе от Toyota может быть отложен на неопределенный срок

На Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) в середине этого лета Toyota показала прототип своего нового суперкупе GR Super Sports. Замаскированный автомобиль на протяжении полугода проходит тестовые испытания и, по слухам, оснащается мотором V8.

У новинки должно быть сразу две версии – дорожная и гоночная для категории GT3. Предполагалось, что выпуск обеих начнется уже в этом году, но, по слухам из Японии, релиз гражданского варианта нового суперкупе Toyota будет отложен.

Массовая и гоночная версия прототипов нового суперкупе Toyota

Как сообщает «BestCarWeb», гоночная модификация этой модели для категории GT3 встанет на конвейер в конце 2025 года, но сроки запуска в производство массовой версии GR Super Sports пока не называются.

Ранее сообщалось, что у этой модели будет родственник от Lexus. На предпоказе этой модели сообщили, что машина дебютирует в августе 2025 года, а ее поставки клиентам стартуют осенью.

Рендер Toyota GR Super Sport

Пока непонятно, с чем связана задержка с выпуском гражданской версии нового суперкупе «Тойоты». Инсайдеры пишут о том, что компания могла столкнуться с какими-то проблемами в этом проекте: от неисправностей двигателя до поломок в ходе тестов подвески и других компонентов автомобиля.

Судя по отсрочке запуска устранить возникшие сложности в короткий срок у инженеров Toyota не получится.