Премиальный брат Toyota RAV4 станет стильным кросс-купе

Текст: Ростислав Архипов
Во всем мире хорошо известен кроссовер Toyota RAV4, но мало кто знает, что в Японии у этой модели есть премиальный родственник, который носит имя Harrier. Машина располагается в иерархии кроссоверов «Тойоты» выше «Рав четвертого» и ориентирована на более обеспеченных покупателей.

В скором времени этому компактному «паркетнику» японской марки придется перебраться в свежее поколение, с которым машина может слегка изменить свой актуальный форм-фактор и стиль, а также получить новое техническое оснащение.

Журнал «BestCarWeb» сообщает, что смена поколения кроссовера Toyota Harrier, пользующегося в Японии очень высоким спросом, запланирована на 2027 год. Машина должна получить более выраженный кузов кросс-купе с «заваленными» задними стойками и покатой линией крыши, а также обзавестись более современной внешностью. 

Toyota Harrier нового поколения (рендерное изображение)

Ранее новый Harrier был показан на неофициальных рендерах. И если ориентироваться на них, то легко заметить, что кроссовер может обзавестись двухэтажной оптикой, и необычной решеткой радиатора, интегрированной в бампер, выкрашенной в тот же цвет, что и кузов. 

Кроме того, автомобилю должна достаться агрессивная корма с узким фонарем, бампером сложной формовки, глянцевые пластиковые накладки на колесных арках и потайные ручки дверей. 

Toyota Harrier нового поколения (рендерное изображение)

Инсайдеры утверждают, что новый Harrier будет предлагаться с 1,5-литровым турбогибридным мотором свежего поколения. Этот двигатель отличается небольшой высотой и объемом, позволяя расположить капот как можно ниже, тем самым улучшив общую аэродинамику машины.

Ожидается, что мощность такого мотора составит около 180 лошадиных сил, а привод можно будет выбирать между передним и полным (E-Four).

Стоимость гибридного варианта Harrier новой генерации, по слухам, в Японии должна составить около 5,5-миллиона иен (примерно 3 миллиона рублей по актуальному валютному курсу).

Фото:BestCarWeb

