Новый Subaru Levorg станет «злее» и получит мощную гибридную систему

Актуальный Subaru Levorg находится в строю с 2020 года. Сейчас эта 5-дверка пребывает на стадии подготовки к переходу в третье поколение, вместе с которым должна значительно изменить как свой визуал, так и механическую сторону.

Инсайдерский портал «BestCarWeb» полагает, что свежей генерации Levorg предстоит получить гораздо более «злой» и агрессивный внешний облик в сравнении с предшественником.

Subaru Levorg 3 поколения (рендер)

Автомобиль может примерить двухэтажную светотехнику, выполненную в виде узких кластеров, необычные бамперы со спортивным уклоном, задние фонари, состыкованные друг с другом узкой световой планкой, а также глянцевые пластиковые накладки на колесных арках оквадраченной формы.

Габариты автомобиля должны остаться плюс-минус прежними, чего не скажешь о его механике.

От технической части машины ожидают перемен в сторону гибридизации. Универсалу, по слухам, будет положен 2,5-литровый горизонтально-оппозитный 4-цилиндровый мотор, работающий в режиме S:HEV (Strong Hybrid) в связке с двумя электрическими двигателями.

В этой системе первый электромотор используется исключительно в качестве генератора, тогда как второй отвечает за тягу. В паре с ней трудится симметричная система полного привода.

Впоследствии для нового Levorg должны стать доступны 1,8-литровый и 2,4-литровый «наддувные» моторы.

Премьеру нового Subaru Levorg ждут осенью 2026 года. В Японии предполагают, что стоимость гибридной версии этой модели составит около 4,3 миллиона иен (2,3-миллиона рублей).