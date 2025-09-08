ДомойАвтоновости сегодняНовый Subaru Levorg станет «злее» и получит мощную гибридную систему

Новый Subaru Levorg станет «злее» и получит мощную гибридную систему

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 09 08 в 11.17.49

Актуальный Subaru Levorg находится в строю с 2020 года. Сейчас эта 5-дверка пребывает на стадии подготовки к переходу в третье поколение, вместе с которым должна значительно изменить как свой визуал, так и механическую сторону.

Инсайдерский портал «BestCarWeb» полагает, что свежей генерации Levorg предстоит получить гораздо более «злой» и агрессивный внешний облик в сравнении с предшественником.

Снимок экрана 2025 09 08 в 11.04.23
Subaru Levorg 3 поколения (рендер)

Автомобиль может примерить двухэтажную светотехнику, выполненную в виде узких кластеров, необычные бамперы со спортивным уклоном, задние фонари, состыкованные друг с другом узкой световой планкой, а также глянцевые пластиковые накладки на колесных арках оквадраченной формы.

20 LEVORG SS 250810 SO2 1 1
Subaru Levorg 3 поколения (рендер)

Габариты автомобиля должны остаться плюс-минус прежними, чего не скажешь о его механике. 

От технической части машины ожидают перемен в сторону гибридизации. Универсалу, по слухам, будет положен 2,5-литровый горизонтально-оппозитный 4-цилиндровый мотор, работающий в режиме S:HEV (Strong Hybrid) в связке с двумя электрическими двигателями. 

В этой системе первый электромотор используется исключительно в качестве генератора, тогда как второй отвечает за тягу. В паре с ней трудится симметричная система полного привода. 

Снимок экрана 2025 09 08 в 11.18.43
Subaru Levorg 3 поколения (рендер)

Впоследствии для нового Levorg должны стать доступны 1,8-литровый и 2,4-литровый «наддувные» моторы.

Премьеру нового Subaru Levorg ждут осенью 2026 года. В Японии предполагают, что стоимость гибридной версии этой модели составит около 4,3 миллиона иен (2,3-миллиона рублей). 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Премиальный брат Toyota RAV4 станет стильным кросс-купе

Новый рамный внедорожник Hyundai на базе GM показался...

Грозного соперника BMW X7 от Audi впервые показали...

Два маленьких и недорогих японских «горячих» хэтчбека дебютируют...

Не продавать: названы автомобили из 90-х, которые скоро...

В Испании сравнили кросс-универсал Lada с Toyota C-HR...

Небольшой, но очень популярный хэтчбек Toyota Yaris рвется...

Самый мощный и продвинутый внедорожник Mitsubishi: известна дата...

Новый Kia Seltos со «злым» дизайном и гибридным...

Недорогой 7-местный минивэн Toyota с расходом всего 3,4-литра...

Новая Toyota GR Supra будет исконно японским автомобилем

Купе Toyota GR86 разорвет отношения с Subaru BRZ:...

Новый Toyota Corolla Cross грозит оказаться версией RAV4...

Ничто не делает американцев счастливее, чем японские кроссоверы...

Mansory показала «заниженный» внедорожник Rolls-Royce Cullinan для Ближнего...

Корейский конкурент Toyota RAV4 может удивить дерзким видом

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+