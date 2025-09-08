Грозного соперника BMW X7 от Audi впервые показали без маскировки

Audi Q9 находится в разработке на протяжении нескольких последних лет и вскоре может увидеть свет в товарном варианте. На это намекают предсерийные тестовые прототипы долгожданного кроссовера, которые стали все чаще замечать на дорогах общего пользования.

Воспользовавшись фотографиями испытательных машин, независимый дизайнер с ником «Avarvarii» показал как могут выглядеть такие автомобили без какого-либо камуфляжа.

Audi Q9 (спекулятивный рендер)

Автор изображений полагает, что новому Audi Q9 достанется двухуровневая оптика с узкими верхними кластерами ДХО и квадратными блоками основных фар ниже.

Бампер машины приобретет необычные черные вставки, обрамляющие «зубастую» решетку радиатора снизу, а сзади будет занимать почти четверть кормы. Дополнят внешний вид флагманского SUV ингольштадтской марки Y-образные фонари, соединенные между собой черной глянцевой планкой.

Audi Q9 (спекулятивный рендер)

Новый Audi Q9 будет иметь ту же самую основу, что и будущий Q7. Машины спроектируют на архитектуре Premium Platform Combustion (PPC), на которой построены новые Audi A5 и A6, а также Q5 третьего поколения.

Продавать новый Q9 в Европе, по слухам, хотят с дизельным двигателем, а также несколькими бензиновыми моторами и как минимум одним подключаемым гибридом. Их точные характеристики пока не раскрываются.

Занавеса тайны с нового проекта «Ауди» будет снята уже в 2026 году, когда состоится его официальная премьера. Конкурировать кроссоверу Q9 предстоит c BMW X7, Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Mercedes-Benz GLS.