В Испании сравнили кросс-универсал Lada с Toyota C-HR и Kia XCeed

Автомобили Lada то и дело удостаиваются упоминания в западной прессе. И далеко не всегда в негативном ключе.

Накануне испанское отделение портала «Motor1» выпустило статью, в которой сравнило кросс-универсал Lada Vesta Cross с популярными в Европе моделями Toyota C-HR и Kia XCeed.

Lada Vesta SW Cross

«Эстетически автомобиль (Lada Vesta SW Cross) может похвастаться защитными элементами по нижнему периметру кузова и особыми бамперами.

Двухцветные диски, светодиодные фары, выраженные линии натяжения по бокам, антенна в форме акульего плавника и надпись «Lada» на двери багажника создают изысканный образ российского автомобиля», – говорится в материале испанского журнала.

Следом в заметке идет полноценное техническое описание Vesta SW Cross, с которым европейские покупатели, разумеется, не знакомы.

В статье говорится, что эта Lada оснащается 1,6- и 1,8-литровыми безнаддувными двигателями, развивающими мощностью 106 и 122 лошадиные силы соответственно. Первый агрегатируется с 5-ступенчатой МКПП, а второй с 6-скоростной «механикой» или опциональным вариатором.

Интерьер Lada Vesta SW Cross

На разгон у Vesta SW Cross от 0 до 100 км/ч уходит 10,8-секунды, а максимальная скорость составляет 185 километров в час.

Не забыли авторы статьи о популярном универсале Lada упомянуть и о его порядке цен. При пересчете на европейскую валюту стоимость Vesta SW Cross в РФ составляет 20 тысяч евро, что показалось им относительно невысокой стоимостью для такого автомобиля.

«Это большая сумма для России, но вполне разумная и даже довольной низкая для Испании. Жаль только, что на дорогах нашей страны эту машину мы не увидим», – пишет журналист-обозреватель из «Старого Света».