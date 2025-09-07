ДомойАвтоновости сегодняВ Испании сравнили кросс-универсал Lada с Toyota C-HR и Kia XCeed

В Испании сравнили кросс-универсал Lada с Toyota C-HR и Kia XCeed

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
vswc dt copy large 1

Автомобили Lada то и дело удостаиваются упоминания в западной прессе. И далеко не всегда в негативном ключе. 

Накануне испанское отделение портала «Motor1» выпустило статью, в которой сравнило кросс-универсал Lada Vesta Cross с популярными в Европе моделями Toyota C-HR и Kia XCeed.

LADA Vesta SW Cross 2 large 1
Lada Vesta SW Cross

«Эстетически автомобиль (Lada Vesta SW Cross) может похвастаться защитными элементами по нижнему периметру кузова и особыми бамперами. 

Двухцветные диски, светодиодные фары, выраженные линии натяжения по бокам, антенна в форме акульего плавника и надпись «Lada» на двери багажника создают изысканный образ российского автомобиля», – говорится в материале испанского журнала.

Следом в заметке идет полноценное техническое описание Vesta SW Cross, с которым европейские покупатели, разумеется, не знакомы.

В статье говорится, что эта Lada оснащается 1,6- и 1,8-литровыми безнаддувными двигателями, развивающими мощностью 106 и 122 лошадиные силы соответственно. Первый агрегатируется с 5-ступенчатой МКПП, а второй с 6-скоростной «механикой» или опциональным вариатором.

comfort bg 1 1
Интерьер Lada Vesta SW Cross

На разгон у Vesta SW Cross от 0 до 100 км/ч уходит 10,8-секунды, а максимальная скорость составляет 185 километров в час. 

Не забыли авторы статьи о популярном универсале Lada упомянуть и о его порядке цен. При пересчете на европейскую валюту стоимость Vesta SW Cross в РФ составляет 20 тысяч евро, что показалось им относительно невысокой стоимостью для такого автомобиля.

«Это большая сумма для России, но вполне разумная и даже довольной низкая для Испании. Жаль только, что на дорогах нашей страны эту машину мы не увидим», – пишет журналист-обозреватель из «Старого Света».  

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Lada
ИСТОЧНИК:es.Motor1

Читайте также:

Последние новости:

Небольшой, но очень популярный хэтчбек Toyota Yaris рвется...

Самый мощный и продвинутый внедорожник Mitsubishi: известна дата...

Новый Kia Seltos со «злым» дизайном и гибридным...

Недорогой 7-местный минивэн Toyota с расходом всего 3,4-литра...

Новая Toyota GR Supra будет исконно японским автомобилем

Купе Toyota GR86 разорвет отношения с Subaru BRZ:...

Новый Toyota Corolla Cross грозит оказаться версией RAV4...

Ничто не делает американцев счастливее, чем японские кроссоверы...

Mansory показала «заниженный» внедорожник Rolls-Royce Cullinan для Ближнего...

Корейский конкурент Toyota RAV4 может удивить дерзким видом

Перспективный внедорожник Lada T-134 может оказаться близким родственником...

Знаменитый японский пикап разжился экстремальной версией

Mitsubishi Pajero/Montero нового поколения хочет отобрать корону у...

Новый суперкар Lexus на 900 л.с. показался в...

Honda нацеливается на лавры Volvo, собираясь стать самым...

Преемник Honda NSX появится позже, чем все думали,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+