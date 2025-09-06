Новый Kia Seltos со «злым» дизайном и гибридным ДВС появится позже, чем ожидалось

На протяжении последних нескольких лет Kia работает над новым поколение компактного кроссовера Seltos.

Ожидалось, что вторая по счету генерация этой модели дебютирует уже в конце этого года, а в продажу поступит весной 2026-го. Но, если верить инсайдерской утечке, премьера следующего «Селтоса» перенесена на 2027 год.

Ранее сообщалось, что новый Kia Seltos перейдет на гибридные технологии, а также получит гораздо более агрессивный внешний вид. Причины, по которой презентация этой модели была перенесена, не афишируются, но, вероятно, у компании возникли какие-то проблемы с гибридной системой.

Неофициальный рендер нового Kia Seltos

Если информация о переносе дебюта Kia Seltos нового поколения подтвердится, то автомобиль появится одновременно с новой Hyundai Creta. Конкурировать машина будет с гибридными версиями «паркетников» Renault Duster и Honda Elevate, а также с Suzuki Grand Vitara и Toyota Hyryder.

Ожидается, что под капотом свежего «Селтоса» расположится 1,5-литровый 4-цилиндровый атмосферный бензиновый двигатель, который подвергнется электрификации. Аналогичная силовая установка будет использоваться в том числе в третьем поколении Hyundai Creta.

Тестовый прототип нового поколения Kia Seltos

В салоне кроссовер может позаимствовать некоторые решения, ранее опробованные в «паркетнике» Syros, в том числе 30-дюймовый дисплей.

С переходом в новое поколение Seltos с большой долей вероятности заметно прибавит в цене из-за более дорогостоящей бензино-электрической силовой установки, но варианты с классическим ДВС, которые могут сохраниться и в свежей версии, должны обеспечить машине стартовый прайс на уровне предшественника.