ДомойАвтоновости сегодняНовый Kia Seltos со «злым» дизайном и гибридным ДВС появится позже, чем...

Новый Kia Seltos со «злым» дизайном и гибридным ДВС появится позже, чем ожидалось

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
kia seltos rendering gotcha cars.jpg

На протяжении последних нескольких лет Kia работает над новым поколение компактного кроссовера Seltos.

Ожидалось, что вторая по счету генерация этой модели дебютирует уже в конце этого года, а в продажу поступит весной 2026-го. Но, если верить инсайдерской утечке, премьера следующего «Селтоса» перенесена на 2027 год.

Ранее сообщалось, что новый Kia Seltos перейдет на гибридные технологии, а также получит гораздо более агрессивный внешний вид. Причины, по которой презентация этой модели была перенесена, не афишируются, но, вероятно, у компании возникли какие-то проблемы с гибридной системой. 

next gen kia seltos sp3 rendering gotcha cars 4
Неофициальный рендер нового Kia Seltos

Если информация о переносе дебюта Kia Seltos нового поколения подтвердится, то автомобиль появится одновременно с новой Hyundai Creta. Конкурировать машина будет с гибридными версиями «паркетников» Renault Duster и Honda Elevate, а также с Suzuki Grand Vitara и Toyota Hyryder.

Ожидается, что под капотом свежего «Селтоса» расположится 1,5-литровый 4-цилиндровый атмосферный бензиновый двигатель, который подвергнется электрификации. Аналогичная силовая установка будет использоваться в том числе в третьем поколении Hyundai Creta.

kia seltos the he thu 2 lo dien them thiet ke ngoai that 684144e50a53d 1
Тестовый прототип нового поколения Kia Seltos

В салоне кроссовер может позаимствовать некоторые решения, ранее опробованные в «паркетнике» Syros, в том числе 30-дюймовый дисплей. 

С переходом в новое поколение Seltos с большой долей вероятности заметно прибавит в цене из-за более дорогостоящей бензино-электрической силовой установки, но варианты с классическим ДВС, которые могут сохраниться и в свежей версии, должны обеспечить машине стартовый прайс на уровне предшественника.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Kia

Читайте также:

Последние новости:

Недорогой 7-местный минивэн Toyota с расходом всего 3,4-литра...

Новая Toyota GR Supra будет исконно японским автомобилем

Купе Toyota GR86 разорвет отношения с Subaru BRZ:...

Новый Toyota Corolla Cross грозит оказаться версией RAV4...

Ничто не делает американцев счастливее, чем японские кроссоверы...

Mansory показала «заниженный» внедорожник Rolls-Royce Cullinan для Ближнего...

Корейский конкурент Toyota RAV4 может удивить дерзким видом

Перспективный внедорожник Lada T-134 может оказаться близким родственником...

Знаменитый японский пикап разжился экстремальной версией

Mitsubishi Pajero/Montero нового поколения хочет отобрать корону у...

Новый суперкар Lexus на 900 л.с. показался в...

Honda нацеливается на лавры Volvo, собираясь стать самым...

Преемник Honda NSX появится позже, чем все думали,...

Новенький Range Rover сломался в день покупки: коробка...

Легендарные автомобили, которые легко проезжают без поломок 500...

Рестайлинговый компакт Seat Arona примерит новый дизайн и...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+