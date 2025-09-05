ДомойАвтоновости сегодняНовый Toyota Corolla Cross грозит оказаться версией RAV4 «для бедных»

Новый Toyota Corolla Cross грозит оказаться версией RAV4 «для бедных»

Текст: Алексей Шмидт
Снимок экрана 2025 09 05 в 22.14.27

Компактный кроссовер Corolla Cross вошел в линейку моделей Toyota в 2020 году. В его основу легла классическая легковая «Королла». В прошлом году эта модель пережила обновление, а теперь ей предстоит задуматься о первой смене поколения.

Проект второй генерации Corolla Cross сейчас засекречен, но это не мешает частным художникам демонстрировать собственное видение такого автомобиля.

Снимок экрана 2025 09 05 в 22.13.22
Toyota Corolla Cross нового поколения (спекулятивный рендер)

На днях своим мнением о внешности реформенного бюджетного SUV Toyota поделился дизайнер «Digimods Design». По его мнению, в новом поколении популярной компактной модели Toyota предстоит оказаться чем-то вроде версии бестселлера RAV4 для небогатых покупателей.

Показанный на неофициальных изображениях «паркетник» выглядит практически как полная копия старшего родственника. У «РАВ4» новый Corolla Cross позаимствовал не только фирменные C-образные фары и решетку радиатора, но и задние фонари, оформленные в виде единого сквозного блока, проходящего через всю дверцу багажника.

Снимок экрана 2025 09 05 в 22.13.36
Toyota Corolla Cross нового поколения (спекулятивный рендер)

Как и актуальный RAV4, свежий Corolla Cross будет построен на платформе TNGA, но как поменяется линейка двигателей машины сейчас можно лишь строить догадки. 

В настоящее время инженеры Toyota работают на абсолютно новым полуторалитровым 4-цилиндровым ДВС, который в теории может дебютировать именно в этом компакт-кроссовере, причем, скорее всего, не в виде обычного ДВС, а скорее гибрида или подключаемого гибрида.

Появления реформенного Toyota Corolla Cross ждут в 2027 году.

Фото:Digimods Design

