Новый Toyota Corolla Cross грозит оказаться версией RAV4 «для бедных»

Компактный кроссовер Corolla Cross вошел в линейку моделей Toyota в 2020 году. В его основу легла классическая легковая «Королла». В прошлом году эта модель пережила обновление, а теперь ей предстоит задуматься о первой смене поколения.

Проект второй генерации Corolla Cross сейчас засекречен, но это не мешает частным художникам демонстрировать собственное видение такого автомобиля.

Toyota Corolla Cross нового поколения (спекулятивный рендер)

На днях своим мнением о внешности реформенного бюджетного SUV Toyota поделился дизайнер «Digimods Design». По его мнению, в новом поколении популярной компактной модели Toyota предстоит оказаться чем-то вроде версии бестселлера RAV4 для небогатых покупателей.

Показанный на неофициальных изображениях «паркетник» выглядит практически как полная копия старшего родственника. У «РАВ4» новый Corolla Cross позаимствовал не только фирменные C-образные фары и решетку радиатора, но и задние фонари, оформленные в виде единого сквозного блока, проходящего через всю дверцу багажника.

Toyota Corolla Cross нового поколения (спекулятивный рендер)

Как и актуальный RAV4, свежий Corolla Cross будет построен на платформе TNGA, но как поменяется линейка двигателей машины сейчас можно лишь строить догадки.

В настоящее время инженеры Toyota работают на абсолютно новым полуторалитровым 4-цилиндровым ДВС, который в теории может дебютировать именно в этом компакт-кроссовере, причем, скорее всего, не в виде обычного ДВС, а скорее гибрида или подключаемого гибрида.

Появления реформенного Toyota Corolla Cross ждут в 2027 году.