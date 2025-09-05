Mansory показала «заниженный» внедорожник Rolls-Royce Cullinan для Ближнего Востока

ДомойАвтоновости сегодняMansory показала «заниженный» внедорожник Rolls-Royce Cullinan для Ближнего Востока

Текст: Ростислав Архипов
Тюнинг-ателье Mansory часто берет в качестве основ для своих проектов модели Lamborghini Revuelto, Mercedes-AMG SL 63 и Mercedes-AMG G 63, но на этот раз немецкая компания обратила свой взор на роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan. 

В проекте, который предназначен для какого-то неизвестного покупателя с Ближнего Востока, знаменитый британский SUV подвергся радикальным переменам, сделавшим его не только ниже и спортивнее в сравнении с оригинальной моделью, но и, возможно, быстрее. 

Rolls-Royce Cullinan в тюнинге от Mansory

Тюнингованный Rolls-Royce Cullinan получил заниженную подвеску, специальный аэродинамический обвес со световыми элементами спереди, диффузор и компактный спойлер сзади и расширенные колесные арки.

Дополнили внешние доработки декоративные элементы из карбона и специальные черные колесные диски. 

the mansory emperor is a tuned 2025 rolls royce cullinan that lives in the middle east 8 1

В салоне люксового внедорожника было решено задействовать особую кожаную обивку, а также украсить интерьер глянцевыми черными элементами, которые многие не любят за то, что они притягивают отпечатки пальцев и пыль. 

the mansory emperor is a tuned 2025 rolls royce cullinan that lives in the middle east 18 1

Кроме того, чтобы сделать внутреннее убранство Cullinan более уютным, его наделили потолком с эффектом звездного неба, который в сочетании с фоновой подсветкой превращает кабину машины в комфортное пространство в ночное время. 

Повлияли ли в Mansory на силовую установку внедорожника неизвестно. Обычный Rolls-Royce Cullinan Black Badge, легший в основу конкретно этой модели, оснащается мотором на 592 лошадиные силы и 900 Нм. 

В какую сумму обошлась переделка британского люксового вседорожника в уникальный автомобиль не уточняется, но в заводском исполнении такие машины стоят минимум 400 тысяч долларов (более 32 миллионов рублей).

Фото:Mansory

