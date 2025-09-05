Mansory показала «заниженный» внедорожник Rolls-Royce Cullinan для Ближнего Востока

Тюнинг-ателье Mansory часто берет в качестве основ для своих проектов модели Lamborghini Revuelto, Mercedes-AMG SL 63 и Mercedes-AMG G 63, но на этот раз немецкая компания обратила свой взор на роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan.

В проекте, который предназначен для какого-то неизвестного покупателя с Ближнего Востока, знаменитый британский SUV подвергся радикальным переменам, сделавшим его не только ниже и спортивнее в сравнении с оригинальной моделью, но и, возможно, быстрее.

Rolls-Royce Cullinan в тюнинге от Mansory

Тюнингованный Rolls-Royce Cullinan получил заниженную подвеску, специальный аэродинамический обвес со световыми элементами спереди, диффузор и компактный спойлер сзади и расширенные колесные арки.

Дополнили внешние доработки декоративные элементы из карбона и специальные черные колесные диски.

В салоне люксового внедорожника было решено задействовать особую кожаную обивку, а также украсить интерьер глянцевыми черными элементами, которые многие не любят за то, что они притягивают отпечатки пальцев и пыль.

Кроме того, чтобы сделать внутреннее убранство Cullinan более уютным, его наделили потолком с эффектом звездного неба, который в сочетании с фоновой подсветкой превращает кабину машины в комфортное пространство в ночное время.

Повлияли ли в Mansory на силовую установку внедорожника неизвестно. Обычный Rolls-Royce Cullinan Black Badge, легший в основу конкретно этой модели, оснащается мотором на 592 лошадиные силы и 900 Нм.

В какую сумму обошлась переделка британского люксового вседорожника в уникальный автомобиль не уточняется, но в заводском исполнении такие машины стоят минимум 400 тысяч долларов (более 32 миллионов рублей).