Перспективный внедорожник Lada T-134 может оказаться близким родственником нового Duster

Этой зимой «АвтоВАЗ» показал серию новых моделей, которые должны поступить в продажу в ближайшие годы.

Среди них был загадочный концепт-кар Lada T-134, который внешне походил на классическую «Ниву», но использовал гораздо более современные визуальные решения, чем устаревший внедорожник «АвтоВАЗа».

С момента дебюта шоу-кара никаких подробностей о том, как продвигается реализация этого перспективного проекта не было. Не исключено, что сейчас он и вовсе поставлен на паузу. Впрочем, в какой-то момент «АвтоВАЗу» понадобится сменщик Niva Legend, которая не может продаваться в своем виде бесконечно.

Полноразмерный макет нового внедорожника Lada T-134

Ходят слухи, что модель T-134 будет реализована по той же схеме, что и Lada Iskra, а значит задействует не российскую платформу Lada Vesta B/C, как многие ждут, а «русифицированную» французскую «тележку» CMF-B.

Если эта информация подтвердится, то новый внедорожник «АвтоВАЗа» может стать прямым родственником кроссовера Renault Duster. На это намекают даже боковины кузова машины, которые практически копируют оригинальный «Дастер» третьей генерации.

Renault/Dacia Duster 3 поколения

Примечательно, но «вазовцы» уже работали над таким автомобилем до ухода «Рено» из России. Проект носил индекс P1340. Реализовать его собирались сразу в двух вариантах – обычном и версии Off-Road, которая отличалась бы повышенными характеристиками при езде по бездорожью.

В продаже новый внедорожник Lada T-134 если и появится, то вряд ли гораздо раньше 2030 года.