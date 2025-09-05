Перспективный внедорожник Lada T-134 может оказаться близким родственником нового Duster

Этой зимой «АвтоВАЗ» показал серию новых моделей, которые должны поступить в продажу в ближайшие годы.
Среди них был загадочный концепт-кар Lada T-134, который внешне походил на классическую «Ниву», но использовал гораздо более современные визуальные решения, чем устаревший внедорожник «АвтоВАЗа».
С момента дебюта шоу-кара никаких подробностей о том, как продвигается реализация этого перспективного проекта не было. Не исключено, что сейчас он и вовсе поставлен на паузу. Впрочем, в какой-то момент «АвтоВАЗу» понадобится сменщик Niva Legend, которая не может продаваться в своем виде бесконечно.
Ходят слухи, что модель T-134 будет реализована по той же схеме, что и Lada Iskra, а значит задействует не российскую платформу Lada Vesta B/C, как многие ждут, а «русифицированную» французскую «тележку» CMF-B.
Если эта информация подтвердится, то новый внедорожник «АвтоВАЗа» может стать прямым родственником кроссовера Renault Duster. На это намекают даже боковины кузова машины, которые практически копируют оригинальный «Дастер» третьей генерации.
Примечательно, но «вазовцы» уже работали над таким автомобилем до ухода «Рено» из России. Проект носил индекс P1340. Реализовать его собирались сразу в двух вариантах – обычном и версии Off-Road, которая отличалась бы повышенными характеристиками при езде по бездорожью.
В продаже новый внедорожник Lada T-134 если и появится, то вряд ли гораздо раньше 2030 года.