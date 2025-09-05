Honda нацеливается на лавры Volvo, собираясь стать самым безопасным автомобильным брендом в мире

Японский бренд Honda собирается стать автомобильной маркой, которая ассоциируется с безопасностью, опередив в этом поприще безоговорочного лидера – компанию Volvo.

Согласно новым планам компании, руководство бренда ставит перед собой цель достичь нулевого уровня смертности в своих моделях в течении следующих 25 лет.

О намерении Honda сравняться и опередить Volvo в безопасности накануне рассказал гендиректор австралийского офиса компании Джей Джозеф, отметивший, что параллельно автопроизводитель работает над углеродной нейтральностью и в дальнейшей перспективе полностью перейдет на электромобили.

Краш-тест Honda Civic организацией ANCAP

Хотя две эти цели кажутся абсолютно разными, топ-менеджер «Хонды» считает, что в конечном счете обе они касаются безопасности и ответственности перед обществом.

Инженеры японской компании уже активно работают над тем, чтобы не просто делать машины максимально безопасными в случае ДТП, но и предотвращать потенциальные аварии.

«Наша мантра при разработке транспортных средств будет довольно проста: делать автомобили экологичными, безопасными и интересными», – говорится в заявлении руководителя австралийского подразделения компании Honda.