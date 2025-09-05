ДомойАвтоновости сегодняПреемник Honda NSX появится позже, чем все думали, либо не появится вообще

Преемник Honda NSX появится позже, чем все думали, либо не появится вообще

Текст: Алиса Шашкова
Японский автопроизводитель Honda отложил выпуск полностью электрического преемника купе NSX. Автомобиль должен был появиться в продаже в 2027 году, но теперь, похоже, дебютирует позже, либо так и останется нереализованным проектом.

Причина, по которой Honda пришлось внести коррективы в свои планы, является падение спроса на электромобили в мире. 

Сейчас руководство японской компании рассматривает развитие гибридной технологии, а планы по полной электрификации своих моделей пока отложены в долгий ящик. 

Неофициальный рендер нового Honda NSX

Ранее предполагалось, что новый Honda NSX навяжет конкуренцию готовящемуся к дебюту суперкарам Lexus LFR и Nissan GT-R нового поколения. Машина получит спортивную внешность с низкой посадкой, широкие крылья и скрытые в кузове ручки дверей, а ее длина достигнет 4,5-метров. 

В основу проекта должны были лечь новейшие твердотельные технологии аккумуляторов, позволяющие электрокарам преодолевать до 700 километров. Что касается мощностных характеристик, то от нового NSX ждали производительности на уровне более 1000 лошадиных сил. 

Японские СМИ писали, что стоимость нового суперкара Honda будет начинаться от 30 миллионов иен, что эквивалентно примерно 16 миллионам рублей по нынешнему курсу валют.

