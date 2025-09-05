Новенький Range Rover сломался в день покупки: коробка передач не выдержала 130 км пробега

О невысокой надежности автомобилей Land Rover ходят легенды. И недавно печальную славу продукции этого британского автопроизводителя подтвердил пример из Китая.

Мужчина из города Шаньдун приобрел новый Range Rover Autobiography Extended Edition, который сломался в тот же день, когда машина была куплена в автосалоне.

По словам владельца, он забрал свой автомобиль и сразу же отправился в другой город. Проехав 130 километров по шоссе он съехал с автострады и остановился на светофоре, после чего на приборной панели его внедорожника загорелся индикатор неисправности трансмиссии.

В этот же момент автомобиль затрясло, а коробка во время начала движения неожиданным образом самостоятельно переключилась в «Паркинг» (P).

После остановки и повторной попытки завести машину, переключить трансмиссию в режим «Драйв» (D) у новоиспеченного владельца Range Rover так и не получилось.

В итоге автомобиль был отбуксирован в ближайший автосалон Land Rover, где специалисты сервиса подтвердили неисправность коробки передач.

Владелец потребовал вернуть ему деньги за дефектный автомобиль, либо заменить машину на новую, однако автопроизводитель пока не спешит решать его проблему.

В самом дилерском центре Land Rover выход из строя совершенно нового автомобиля в первый день после его покупки не прокомментировали, ограничившись заявлением, что проблема относится к гарантийному периоду и будет решаться в соответствии с гарантийной политикой автопроизводителя.