ДомойАвтоновости сегодняНовенький Range Rover сломался в день покупки: коробка передач не выдержала 130...

Новенький Range Rover сломался в день покупки: коробка передач не выдержала 130 км пробега

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
range rover

О невысокой надежности автомобилей Land Rover ходят легенды. И недавно печальную славу продукции этого британского автопроизводителя подтвердил пример из Китая. 

Мужчина из города Шаньдун приобрел новый Range Rover Autobiography Extended Edition, который сломался в тот же день, когда машина была куплена в автосалоне. 

По словам владельца, он забрал свой автомобиль и сразу же отправился в другой город. Проехав 130 километров по шоссе он съехал с автострады и остановился на светофоре, после чего на приборной панели его внедорожника загорелся индикатор неисправности трансмиссии. 

s 686aa2b82f59420cbcc909d682f72def

В этот же момент автомобиль затрясло, а коробка во время начала движения неожиданным образом самостоятельно переключилась в «Паркинг» (P).

После остановки и повторной попытки завести машину, переключить трансмиссию в режим «Драйв» (D) у новоиспеченного владельца Range Rover так и не получилось.

В итоге автомобиль был отбуксирован в ближайший автосалон Land Rover, где специалисты сервиса подтвердили неисправность коробки передач.

Владелец потребовал вернуть ему деньги за дефектный автомобиль, либо заменить машину на новую, однако автопроизводитель пока не спешит решать его проблему. 

Снимок экрана 2025 09 05 в 08.36.51

В самом дилерском центре Land Rover выход из строя совершенно нового автомобиля в первый день после его покупки не прокомментировали, ограничившись заявлением, что проблема относится к гарантийному периоду и будет решаться в соответствии с гарантийной политикой автопроизводителя. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Новый суперкар Lexus на 900 л.с. показался в...

Honda нацеливается на лавры Volvo, собираясь стать самым...

Преемник Honda NSX появится позже, чем все думали,...

Легендарные автомобили, которые легко проезжают без поломок 500...

Рестайлинговый компакт Seat Arona примерит новый дизайн и...

Корейский хит в сегменте недорогих кроссоверов поразит покупателей...

Mugen разработал боди-кит для главной спортивной новинки Honda...

Hyundai вот-вот выпустит новое поколение кроссовера дешевле Creta

Suzuki обновила большой минивэн на 7 мест, копирующий...

Внедорожники Lada Niva будут продавать во Вьетнаме за...

Мини-версию Land Rover Defender впервые показали без камуфляжа

Самый элегантный автомобиль в мире выпустили в Испании...

Новый Mitsubishi Outlander может оказаться брутальнее предшественника

Новая спортивная Mazda может породниться со следующей Toyota...

Серьезный дефект в двигателях Honda может привести к...

Популярный минивэн Toyota дешевле Alphard готов к рестайлингу

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+