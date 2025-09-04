Корейский хит в сегменте недорогих кроссоверов поразит покупателей новым поколением

Кроссовер Hyundai Creta встал на конвейер в далеком 2014 году и с тех пор неизменно носит статус мирового бестселлера. Машина долгое время считалась самым популярным «паркетником» в России и сейчас демонстрирует высокие продажи во всех странах, где она представлена официально.
Дизайнеры и инженеры Hyundai уже занимаются разработкой нового поколения «Креты», которое пока носит кодовое обозначение SX3. Кроссовер должен появиться в продаже в 2027 году и приобрести новейшую гибридную силовую установку.
Цифровой художник Kleber Silva из студии «KDesignAG» продемонстрировал собственное видение этого проекта, опубликовав первые неофициальные рендеры такого автомобиля.
Автор изображений уверен, что в свежей генерации Creta пойдет по пути своих родственников по модельному ряду (Santa Fe и Palisade), получив неузнаваемый внешний и внутренний облик.
От автомобиля ожидают более длинного кузова и отсутствия плавных линий, которые заменят угловатые черты. Компакт-кроссоверу перелицуют переднюю и заднюю части кузова, полностью изменив оптику, решетку радиатора, бамперы и фонари, а также подвергнут переделке боковины, добавив оквадраченные выштамповки на колесных арках.
Не менее драматические изменения могут ждать корейский хит в салоне, где должен разместиться сдвоенный дисплей виртуальной панели приборов и мультимедийной системы, новый блок-управления климатической системой, руль в стиле Land Rover, перелицованная передняя панель и широкий центральный подлокотник.
По слухам, под капотом машине будет положена гибридная система, которая сначала дебютирует в кроссовере Kia Seltos. Это 1,5-литровый бензиновый ДВС, агрегатированный электромотором и небольшой батареей.
Премьеру новая Hyundai Creta должна справить ориентировочно в 2027 году.