Корейский хит в сегменте недорогих кроссоверов поразит покупателей новым поколением

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 09 04 в 17.48.09

Кроссовер Hyundai Creta встал на конвейер в далеком 2014 году и с тех пор неизменно носит статус мирового бестселлера. Машина долгое время считалась самым популярным «паркетником» в России и сейчас демонстрирует высокие продажи во всех странах, где она представлена официально.

Дизайнеры и инженеры Hyundai уже занимаются разработкой нового поколения «Креты», которое пока носит кодовое обозначение SX3. Кроссовер должен появиться в продаже в 2027 году и приобрести новейшую гибридную силовую установку.

Снимок экрана 2025 09 04 в 17.29.35
Рендер Hyundai Creta нового поколения

Цифровой художник Kleber Silva из студии «KDesignAG» продемонстрировал собственное видение этого проекта, опубликовав первые неофициальные рендеры такого автомобиля. 

Автор изображений уверен, что в свежей генерации Creta пойдет по пути своих родственников по модельному ряду (Santa Fe и Palisade), получив неузнаваемый внешний и внутренний облик.

Снимок экрана 2025 09 04 в 17.29.49
Рендер Hyundai Creta нового поколения

От автомобиля ожидают более длинного кузова и отсутствия плавных линий, которые заменят угловатые черты. Компакт-кроссоверу перелицуют переднюю и заднюю части кузова, полностью изменив оптику, решетку радиатора, бамперы и фонари, а также подвергнут переделке боковины, добавив оквадраченные выштамповки на колесных арках.

Снимок экрана 2025 09 04 в 17.30.04
Рендер интерьера Hyundai Creta нового поколения

Не менее драматические изменения могут ждать корейский хит в салоне, где должен разместиться сдвоенный дисплей виртуальной панели приборов и мультимедийной системы, новый блок-управления климатической системой, руль в стиле Land Rover, перелицованная передняя панель и широкий центральный подлокотник.

По слухам, под капотом машине будет положена гибридная система, которая сначала дебютирует в кроссовере Kia Seltos. Это 1,5-литровый бензиновый ДВС, агрегатированный электромотором и небольшой батареей.

Премьеру новая Hyundai Creta должна справить ориентировочно в 2027 году.

Фото:Kleber Silva/KDesignAG

