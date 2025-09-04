Корейский хит в сегменте недорогих кроссоверов поразит покупателей новым поколением

Кроссовер Hyundai Creta встал на конвейер в далеком 2014 году и с тех пор неизменно носит статус мирового бестселлера. Машина долгое время считалась самым популярным «паркетником» в России и сейчас демонстрирует высокие продажи во всех странах, где она представлена официально.

Дизайнеры и инженеры Hyundai уже занимаются разработкой нового поколения «Креты», которое пока носит кодовое обозначение SX3. Кроссовер должен появиться в продаже в 2027 году и приобрести новейшую гибридную силовую установку.

Рендер Hyundai Creta нового поколения

Цифровой художник Kleber Silva из студии «KDesignAG» продемонстрировал собственное видение этого проекта, опубликовав первые неофициальные рендеры такого автомобиля.

Автор изображений уверен, что в свежей генерации Creta пойдет по пути своих родственников по модельному ряду (Santa Fe и Palisade), получив неузнаваемый внешний и внутренний облик.

Рендер Hyundai Creta нового поколения

От автомобиля ожидают более длинного кузова и отсутствия плавных линий, которые заменят угловатые черты. Компакт-кроссоверу перелицуют переднюю и заднюю части кузова, полностью изменив оптику, решетку радиатора, бамперы и фонари, а также подвергнут переделке боковины, добавив оквадраченные выштамповки на колесных арках.

Рендер интерьера Hyundai Creta нового поколения

Не менее драматические изменения могут ждать корейский хит в салоне, где должен разместиться сдвоенный дисплей виртуальной панели приборов и мультимедийной системы, новый блок-управления климатической системой, руль в стиле Land Rover, перелицованная передняя панель и широкий центральный подлокотник.

По слухам, под капотом машине будет положена гибридная система, которая сначала дебютирует в кроссовере Kia Seltos. Это 1,5-литровый бензиновый ДВС, агрегатированный электромотором и небольшой батареей.

Премьеру новая Hyundai Creta должна справить ориентировочно в 2027 году.