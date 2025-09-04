Mugen разработал боди-кит для главной спортивной новинки Honda этого года

ДомойАвтоновости сегодняMugen разработал боди-кит для главной спортивной новинки Honda этого года

Текст: Михаил Романченко
Компания Honda начнет продажи нового поколения купе Prelude только 5 сентября, но для него уже готов первый боди-кит. Его автором является японская компания Mugen, специализирующаяся на доработках исключительно автомобилей «Хонда».

Авторы комплекта предлагают покупателям новых Prelude приобрести дополнительно к машине: передний сплиттер, специальные боковые юбки и обвес в виде имитации гоночного диффузора на задний бампер, а также спойлер на крышку багажника, выполненные из карбона. Но даже это еще не все.

Новый Honda Prelude с полным комплектом аксессуаров от Mugen

Разработчики боди-кита предусмотрели для главной спортивной новинки Honda этого года новые колеса BBS Mugen FR10, которые используются в том числе на «заряженной» модели Honda Civic Type R.

За повышение производительности в проекте доработок Prelude отвечает демпфер подвески, гасящий вибрации кузова, а также тормозные колодки Mugen и спортивная выхлопная система. 

Есть и другие аксессуары, но они представляют собой лишь небольшие декоративные изменения.

К примеру, для нового «Прелюд» доступны незаводские крышки наружных зеркал и карбоновый шильдик с названием марки, а также наклейки Mugen с разным шрифтом на выбор покупателя и коробки для хранения мелочи в багажнике.

Комплект доработок для Honda Prelude станет доступен для покупателей одновременно со стартом «живых» продаж купе, то есть уже завтра, 5 сентября. 

Фото:Honda

