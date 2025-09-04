Hyundai вот-вот выпустит новое поколение кроссовера дешевле Creta

Появившийся в 2021 году кроссовер Hyundai Bayon, который расположился в модельной гамме южнокорейского автопроизводителя на ступеньку ниже хита Creta, близок к переходу во второе по счету поколение.

Премьера модернизированного «паркетника «ожидается» уже в середине 2026 года. В качестве конкурентов для этой модели выступят соседи по сегменту: Volkswagen T-Cross, Ford EcoSport, а также Suzuki Fronx.

От нового Bayon ожидают пересмотренного дизайна, а также измененной технической «начинки». Кроссовер может оказаться близок по внешности к современным моделям Hyundai, таким как Santa Fe и Palisade, сменившими имидж со сменой генерации.

Hyundai Bayon

Что касается механической составляющей, то свежему Bayon должен достаться новейший 1,2-литровый бензиновый мотор TGDI, разработанный в Китае. Силовой агрегат поддерживает гибридную технологию, которая будет интегрирована в том числе в эту новую модель.

Мощность двигателя без электрического довеска должна составить 120 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент оказаться равным 172 Нм.

Ассистировать мотору предстоит 6-скоростной МКПП и 7-диапазонному «роботу» DCT, помимо которых для реформенного Bayon могут предложить электромеханический вариатор eCVT.

Точные сроки запуска нового поколения компакт-кроссовера Hyundai, который стоит дешевле модели Creta, пока не раскрываются.