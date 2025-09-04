ДомойАвтоновости сегодняHyundai вот-вот выпустит новое поколение кроссовера дешевле Creta

Hyundai вот-вот выпустит новое поколение кроссовера дешевле Creta

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
2021080501 HyundaiBayon 2 1

Появившийся в 2021 году кроссовер Hyundai Bayon, который расположился в модельной гамме южнокорейского автопроизводителя на ступеньку ниже хита Creta, близок к переходу во второе по счету поколение. 

Премьера модернизированного «паркетника «ожидается» уже в середине 2026 года.  В качестве конкурентов для этой модели выступят соседи по сегменту: Volkswagen T-Cross, Ford EcoSport, а также Suzuki Fronx.

От нового Bayon ожидают пересмотренного дизайна, а также измененной технической «начинки». Кроссовер может оказаться близок по внешности к современным моделям Hyundai, таким как Santa Fe и Palisade, сменившими имидж со сменой генерации.

2021080502 HyundaiBayon 1
Hyundai Bayon

Что касается механической составляющей, то свежему Bayon должен достаться новейший 1,2-литровый бензиновый мотор TGDI, разработанный в Китае. Силовой агрегат поддерживает гибридную технологию, которая будет интегрирована в том числе в эту новую модель. 

Мощность двигателя без электрического довеска должна составить 120 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент оказаться равным 172 Нм. 

Ассистировать мотору предстоит 6-скоростной МКПП и 7-диапазонному «роботу» DCT, помимо которых для реформенного Bayon могут предложить электромеханический вариатор eCVT.

Точные сроки запуска нового поколения компакт-кроссовера Hyundai, который стоит дешевле модели Creta, пока не раскрываются. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Hyundai

Читайте также:

Последние новости:

Mugen разработал боди-кит для главной спортивной новинки Honda...

Suzuki обновила большой минивэн на 7 мест, копирующий...

Внедорожники Lada Niva будут продавать во Вьетнаме за...

Мини-версию Land Rover Defender впервые показали без камуфляжа

Самый элегантный автомобиль в мире выпустили в Испании...

Новый Mitsubishi Outlander может оказаться брутальнее предшественника

Новая спортивная Mazda может породниться со следующей Toyota...

Серьезный дефект в двигателях Honda может привести к...

Популярный минивэн Toyota дешевле Alphard готов к рестайлингу

Самые выносливые кроссоверы класса люкс: японцы или немцы?

Suzuki Jimny косплеит Land Rover Defender, но стоит...

Короткий вездеход Toyota, который должен нокаутировать Suzuki Jimny,...

Раскрыты три самых недолговечных машины, которые постоянно ломаются...

В России продают японскую замену Lada Largus Cross...

Первое в мире современное роторное спорткупе: преемник Mazda...

Mercedes готовит «Гелендваген» для небогатых

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+