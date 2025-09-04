Внедорожники Lada Niva будут продавать во Вьетнаме за 1,5 млн рублей

ДомойАвтоновости сегодняВнедорожники Lada Niva будут продавать во Вьетнаме за 1,5 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
В конце прошлого года стало известно о планах «АвтоВАЗа» начать продажи своих автомобилей на новом экспортном рынке – во Вьетнаме. «Вазовцы» даже успели отправить в эту страну Юго-Восточной Азии до девяти своих машин, которым предстояло пройти испытания и сертификацию. 

Планировалось, что они поступят в продажу ориентировочно к середине 2025 года, но, похоже, сроки немного сдвинулись.

Lada Niva Legend 2025 во Вьетнаме

Как удалось разузнать «Daily-Motor», подготовка к началу реализации автомобилей Lada во Вьетнаме идет полным ходом. Часть машин уже прибыла в порты и готова к отгрузке в дилерские центры.

Пока речь идет о внедорожниках Lada Niva Legend, которые удалось сфотографировать после доставки из России. 

Автомобили ничем не отличаются от отечественных и оснащаются стандартным 1,7-литровым бензиновым двигателем, ассистирует которому 5-скоростная механическая коробка передач. В арсенал машин входит система ABS и подушки безопасности. 

Привод – полный (4WD), а мотор соответствует стандартам выбросов Евро-5, что дает «Ниве» право импорта во Вьетнам и возможность официальной регистрации.

Изначально предполагалось, что стоимость новой Lada Niva Legend в азиатской стране будет начинаться от 390 миллионов донгов (1,2-миллиона рублей), однако по нашей информации автомобиль окажется дороже. Стартовый прайс машины составит 500 миллионов донгов или примерно 1,5-миллионов рублей.

Для сравнения, в России цены на классическую «Ниву» стартуют от 1 миллиона 59 тысяч рублей.

Впоследствии на рынок Вьетнама выйдут и другие модели Lada, в том числе Granta, Vesta и Niva Travel.

Фото:Khoahocdoisong

