ДомойАвтоновости сегодняМини-версию Land Rover Defender впервые показали без камуфляжа

Мини-версию Land Rover Defender впервые показали без камуфляжа

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 09 04 в 09.51.42

Британский Land Rover работает над новым компактным вариантом Defender, который, по слухам, окажется электрическим. Испытательные прототипы этой модели уже выехали на первые тесты, но всякий раз, когда их удается запечатлеть на дорогах, машины облачены в плотную камуфляжную маскировку.

Снять ее накануне взялись дизайнеры индийской студии «SRK Designs». Независимые художники опубликовали первый рендер нового мини-Defender, судя по которому от внешности машины стоит ждать схожих черт со старшим родственником. 

Как будет называться автомобиль пока неизвестно, но ходят слухи, что в Land Rover выбирают между двумя именами – Defender 80 и Defender Sport. 

Range Rover Electric 2026 – Imagining the Luxury EV of TomorrowThe Range Rover EV is expected to 1
Неофициальный рендер нового внедорожника Land Rover

В основу проекта должна лечь новейшая электрическая платформа EMA, которая впоследствии будет задействована в проектах электрических версий Evoque и Discovery Sport.

«Тележке» предстоит поддерживать 800-вольтовую систему со скоростью зарядки до 350 кВт, а также полноценную систему полного привода.

С выходом в продажу главным конкурентом этой модели должен оказаться готовящийся к премьере внедорожник Mercedes-Benz, который называют в прессе Little G. Официальная премьера новинки Land Rover запланирована на 2026 – 2027 годы. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:SRK Designs

Читайте также:

Последние новости:

Hyundai вот-вот выпустит новое поколение кроссовера дешевле Creta

Suzuki обновила большой минивэн на 7 мест, копирующий...

Внедорожники Lada Niva будут продавать во Вьетнаме за...

Самый элегантный автомобиль в мире выпустили в Испании...

Новый Mitsubishi Outlander может оказаться брутальнее предшественника

Новая спортивная Mazda может породниться со следующей Toyota...

Серьезный дефект в двигателях Honda может привести к...

Популярный минивэн Toyota дешевле Alphard готов к рестайлингу

Самые выносливые кроссоверы класса люкс: японцы или немцы?

Suzuki Jimny косплеит Land Rover Defender, но стоит...

Короткий вездеход Toyota, который должен нокаутировать Suzuki Jimny,...

Раскрыты три самых недолговечных машины, которые постоянно ломаются...

В России продают японскую замену Lada Largus Cross...

Первое в мире современное роторное спорткупе: преемник Mazda...

Mercedes готовит «Гелендваген» для небогатых

Renault Captur 3 поколения будет совсем другим автомобилем:...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+