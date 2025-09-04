Мини-версию Land Rover Defender впервые показали без камуфляжа

Британский Land Rover работает над новым компактным вариантом Defender, который, по слухам, окажется электрическим. Испытательные прототипы этой модели уже выехали на первые тесты, но всякий раз, когда их удается запечатлеть на дорогах, машины облачены в плотную камуфляжную маскировку.

Снять ее накануне взялись дизайнеры индийской студии «SRK Designs». Независимые художники опубликовали первый рендер нового мини-Defender, судя по которому от внешности машины стоит ждать схожих черт со старшим родственником.

Как будет называться автомобиль пока неизвестно, но ходят слухи, что в Land Rover выбирают между двумя именами – Defender 80 и Defender Sport.

Неофициальный рендер нового внедорожника Land Rover

В основу проекта должна лечь новейшая электрическая платформа EMA, которая впоследствии будет задействована в проектах электрических версий Evoque и Discovery Sport.

«Тележке» предстоит поддерживать 800-вольтовую систему со скоростью зарядки до 350 кВт, а также полноценную систему полного привода.

С выходом в продажу главным конкурентом этой модели должен оказаться готовящийся к премьере внедорожник Mercedes-Benz, который называют в прессе Little G. Официальная премьера новинки Land Rover запланирована на 2026 – 2027 годы.