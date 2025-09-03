Новая спортивная Mazda может породниться со следующей Toyota Supra

ДомойАвтоновости сегодняНовая спортивная Mazda может породниться со следующей Toyota Supra

Текст: Михаил Романченко
Создание нового поколения спорткупе Toyota Supra идет полным ходом. Но параллельно, по слухам, ведутся разработки над аналогичным автомобилем, над которым трудятся инженеры Mazda. 

Сотрудничество двух японских брендов в области спорткаров до сих пор не подтверждено официально, однако инсайдеры полагают, что совместно Toyota и Mazda выпустят как минимум один автомобиль, который будет использовать платформу Supra.

Новое спорткупе Mazda (неофициальный рендер)

«Маздовский» аналог нового поколения популярного спортивного купе Toyota обещает отличиться от оригинала не только экстерьером и интерьером, реализованными в собственном стиле автопроизводителя из «Хиросимы», но и технической составляющей.

Если под капот новой «Супры» прочат гибридный силовой агрегат на базе новейшего 2-литрового двигателя «Тойоты», то побратиму этой модели от Mazda может достаться собственный мотор.

Новое спорткупе Mazda (неофициальный рендер)

В качестве него журналисты из Японии называют рядный 6-цилиндровый силовой агрегат, разработанный на основе существующих двигателей семейства Skyactiv.

Использование платформы Toyota позволит Mazda внести ряд важных коррективов в проект и предоставить своей новой модели собственные настройки рулевого управления и подвески.

Появление следующей «Супры» запланировано на 2027 год. Аналог этой модели от Mazda вряд ли дебютирует раньше. 

Фото:BestCarWeb

