ДомойАвтоновости сегодняНовые Toyota Supra и Celica удивят мощностью до 500 лошадиных сил

Новые Toyota Supra и Celica удивят мощностью до 500 лошадиных сил

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 09 01 в 09.45.56

Интерес Toyota к спортивным купе возвращается. Японский автопроизводитель уже разрабатывает сразу две таких модели, причем со знакомыми названиями – Supra и Celica. Первая должна дебютировать в 2027 году, а вторая годом спустя.

«Супра» новой генерации будет представлять собой переднеприводный спортивный купеобразный автомобиль, а «Селика» получит полный привод и двигатель, расположенный по центру кузова.

Оба купе будут иметь исключительно 2-местную компоновку салона и приводиться в движение за счет абсолютно нового 2-литрового турбомотора Toyota, который сейчас находится в разработке.

10 s scoop GRsupra CG 017 1
Новая Toyota Supra (неофициальный рендер)

Причем в Supra помогать ему будет электрический довесок, тогда как в Celica, напротив, ДВС предстоит трудиться без ассистентов.

Как сообщает инсайдерский японский журнал «BestCarWeb», мощность 2-литрового мотора Toyota, над которым сейчас работают инженеры компании, без каких-либо электрических помощников будет выдавать 400 лошадиных сил. Однако в сочетании с электромотором, с которым ему предстоит работать под капотом новой Supra отдача силовой установки составит более 500 л.с. 

Аккумуляторная батарея и электрический двигатель в случае с этим купе разместится за сиденьями. 

20 s scoop GRcelica CG 016 1
Новая Toyota Supra (неофициальный рендер)

Длина новой Toyota Supra составит 4385 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1290 мм, а расстояние между осями будет равно 2500 мм. Габариты новой Toyota Celica должны оказаться практически идентичными: длина – 4400 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1230 мм, а колесная база – 2600 мм. 

От новой «Супры» в Японии ждут цены от 7 до 8 миллионов иен (3,8 – 4,4-миллиона рублей). Свежая «Селика», по слухам, будет стоить на родине от 8 до 10 миллионов иен (4,4 – 5,5-миллиона рублей). 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Представлен концепт-арт нового Honda S2000: Mazda он не...

BMW выпустит полностью электрический хэтчбек i1 в 2027...

Новый компактный хэтчбек недорогого суббренда Renault угрожает VW...

Появились изображения нового брутального внедорожника Kia на базе...

Hyundai Tucson нового поколения показался в нетипичном виде

Представлен хардкорный, но комфортабельный автодом на базе Land...

Худшая машина в мире была создана в стране,...

Популярный маленький вседорожник Toyota получит «растянутую» версию на...

В Россию завезли новый недорогой кроссовер Volkswagen, стоящий...

Младший брат Toyota Prius может украсть его лицо...

Nissan выпустит купе, о котором мечтали все фанаты...

Крошечный и дешевый японский минивэн трансформировался в маленькую,...

Subaru Forester, который не боится грязи, оказался значительно...

Недорогой рамный внедорожник Toyota Fortuner сменит поколение, повторив...

Kia готовит новый компактный и недорогой кроссовер

Новый Subaru Outback показался в высокопроизводительной версии STI

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+