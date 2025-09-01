Новые Toyota Supra и Celica удивят мощностью до 500 лошадиных сил

Интерес Toyota к спортивным купе возвращается. Японский автопроизводитель уже разрабатывает сразу две таких модели, причем со знакомыми названиями – Supra и Celica. Первая должна дебютировать в 2027 году, а вторая годом спустя.

«Супра» новой генерации будет представлять собой переднеприводный спортивный купеобразный автомобиль, а «Селика» получит полный привод и двигатель, расположенный по центру кузова.

Оба купе будут иметь исключительно 2-местную компоновку салона и приводиться в движение за счет абсолютно нового 2-литрового турбомотора Toyota, который сейчас находится в разработке.

Новая Toyota Supra (неофициальный рендер)

Причем в Supra помогать ему будет электрический довесок, тогда как в Celica, напротив, ДВС предстоит трудиться без ассистентов.

Как сообщает инсайдерский японский журнал «BestCarWeb», мощность 2-литрового мотора Toyota, над которым сейчас работают инженеры компании, без каких-либо электрических помощников будет выдавать 400 лошадиных сил. Однако в сочетании с электромотором, с которым ему предстоит работать под капотом новой Supra отдача силовой установки составит более 500 л.с.

Аккумуляторная батарея и электрический двигатель в случае с этим купе разместится за сиденьями.

Длина новой Toyota Supra составит 4385 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1290 мм, а расстояние между осями будет равно 2500 мм. Габариты новой Toyota Celica должны оказаться практически идентичными: длина – 4400 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1230 мм, а колесная база – 2600 мм.

От новой «Супры» в Японии ждут цены от 7 до 8 миллионов иен (3,8 – 4,4-миллиона рублей). Свежая «Селика», по слухам, будет стоить на родине от 8 до 10 миллионов иен (4,4 – 5,5-миллиона рублей).