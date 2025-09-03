ДомойАвтоновости сегодняСерьезный дефект в двигателях Honda может привести к возгораниям более 1,4 миллиона...

Серьезный дефект в двигателях Honda может привести к возгораниям более 1,4 миллиона автомобилей

Текст: Алексей Шмидт
Неисправный шатунный подшипник в 3,5-литровых моторах V6 компаний Honda и Acura может привести к полному отказу таких двигателей, а также резко увеличить риск возгорания машин, в которых они установлены. 

Такое сообщение недавно было опубликовано национальным управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA), которое проводит проверку более 1,4 миллиона автомобилей Honda и Accura, выпущенных в период с 2015 по 2019 год. 

Заокеанская организация отмечает, что получила уже 414 жалоб на выход из строя шатунного подшипника в 3,5-литровом двигателе V6 Honda и последующим возгоранием автомобилей (в четырех случаях). 

3,5-литровый двигатель Honda V6

К затронутым потенциальной неисправностью моделям относятся: Honda Odyssey 2018 – 2020 годов выпуска, Honda Ridgeline 2017 – 2019, Honda Pilot 2016 – 2020, Acura TLX – 2018 – 2020 и Acura MDX (2016 – 2020). Все они оснащены 3,5-литровым ДВС «Хонды». 

Что еще важнее, часть из этих автомобилей может передвигаться по общественным дорогам России, поскольку в середине 2010-х отдельные модели импортировались в РФ как по официальным каналам, так и «серовозами». 

В случае, если дефект с шатунными подшипниками будет подтвержден, Honda придется провести крупную отзывную кампанию, которая способна затронуть более 1 миллиона машин. 

Фото:Honda

