Популярный минивэн Toyota дешевле Alphard готов к рестайлингу

Текст: Алиса Шашкова
Toyota готовится обновить свой среднеразмерный минивэн Voxy в Японии, незначительно улучшив его характеристики. Дебют машины запланирован на начало 2026 года, а пока о нем в местной прессе стали известны свежие подробности. 

Voxy – это минивэн, располагающийся на ступеньку выше Sienta, но ниже флагманского Alphard. У него также есть версия-близнец Noah, отличающаяся собственным дизайном.

Toyota Voxy 2026

С рестайлингом Voxy предстоит примерить новые цвета кузова: Scale Black, Mica Black, Metallic Gray, а также Platinum White. Все они должны подчеркнуть новизну машины, которая останется без каких-либо существенных внешних доработок.

Зато ряд изменений произойдет внутри, где уже с базовой комплектации ждут появления нового 10,5-дюймового экрана Display Audio Plus, а также наличия у машины интеллектуальной функции помощи водителю TSS 3.0.

Перемен в механической части машины не ожидается. Сейчас Toyota Voxy продается с 2-литровым атмосферным бензиновым двигателем, а также 1,8-литровой гибридной силовой установкой. 

Первый развивает 170 лошадиных сил, а второй выдает 140 л.с. при среднем расходе топлива в 4,3 – 4,5-литра бензина на 100 километров.  

Параллельно аналогичное обновление должен пережить родственный минивэн Toyota Noah. Его премьера также состоится в начале следующего года. 

