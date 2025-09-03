ДомойАвтоновости сегодняСамые выносливые кроссоверы класса люкс: японцы или немцы?

Самые выносливые кроссоверы класса люкс: японцы или немцы?

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
bmw x series x7 m60i sp technical desktop 1

Премиальные вседорожники сочетают в себе комфорт, производительность и престиж, но помимо роскошного салона, обилия функций и потрясающей динамики решающим фактором для их покупателей часто бывает надежность. 

На весах в этом сегменте чаще всего с каждой из сторон располагаются немецкие тяжеловесы (BMW, Audi и Mercedes-Benz), а также японские компании (Acura, Lexus и Infiniti). 

Американский портал «Top Speed» оценил выносливость всех моделей этих брендов, объяснив, кто надежнее – японцы или немцы.

2023 bmw x5 1
BMW X5

В отчете заокеанских журналистов говорится, что немецкие кроссоверы класса люкс (BMW, Mercedes-Benz и Audi) обладают высочайшей производительностью, богатейшим оснащением и являются крайне престижными моделями, но, как правило, сложные технологии, реализованные в них, приводят к увеличению частоты их ремонта и стоимости владения по мере старения. 

С другой стороны японские вседорожники класса люкс, такие как Lexus, Acura и Infiniti, обычно жертвуют драматизмом ради выносливости своих машин.

160dd0421d25ebcd9e4ee7384ee3b50b 1
Lexus RX

К примеру тот же Lexus из года в год находится на верхних строчках рейтингов надежности «Consumer Reports» и «J.D.Power» или близок к ним, Acura демонстрирует тенденцию к росту, а результаты Infiniti зависят от модели и года выпуска. 

Японская формула ориентирована на простоту владения, низкие затраты на ремонт и минимум проблем в будущем. 

Таким образом для тех, кто ценит долгосрочную надежность и низкую стоимость владения, японский лагерь является более приемлемым вариантом.

За азартом вождения и престижем стоит обращаться к немцам, но стоит помнить о высоком долгосрочном риске выхода таких машин из строя и последующем дорогостоящем ремонте. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

ИСТОЧНИК:Top Speed

Читайте также:

Последние новости:

Самый элегантный автомобиль в мире выпустили в Испании...

Новый Mitsubishi Outlander может оказаться брутальнее предшественника

Новая спортивная Mazda может породниться со следующей Toyota...

Серьезный дефект в двигателях Honda может привести к...

Популярный минивэн Toyota дешевле Alphard готов к рестайлингу

Suzuki Jimny косплеит Land Rover Defender, но стоит...

Короткий вездеход Toyota, который должен нокаутировать Suzuki Jimny,...

Раскрыты три самых недолговечных машины, которые постоянно ломаются...

В России продают японскую замену Lada Largus Cross...

Первое в мире современное роторное спорткупе: преемник Mazda...

Mercedes готовит «Гелендваген» для небогатых

Renault Captur 3 поколения будет совсем другим автомобилем:...

Hyundai Elantra 8 поколения хочет выглядеть как Tesla

Новый премиальный седан Hyundai похвастается дизайном, не уступающим...

Представлен концепт-арт нового Honda S2000: Mazda он не...

BMW выпустит полностью электрический хэтчбек i1 в 2027...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+