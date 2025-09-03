Самые выносливые кроссоверы класса люкс: японцы или немцы?

Премиальные вседорожники сочетают в себе комфорт, производительность и престиж, но помимо роскошного салона, обилия функций и потрясающей динамики решающим фактором для их покупателей часто бывает надежность.

На весах в этом сегменте чаще всего с каждой из сторон располагаются немецкие тяжеловесы (BMW, Audi и Mercedes-Benz), а также японские компании (Acura, Lexus и Infiniti).

Американский портал «Top Speed» оценил выносливость всех моделей этих брендов, объяснив, кто надежнее – японцы или немцы.

BMW X5

В отчете заокеанских журналистов говорится, что немецкие кроссоверы класса люкс (BMW, Mercedes-Benz и Audi) обладают высочайшей производительностью, богатейшим оснащением и являются крайне престижными моделями, но, как правило, сложные технологии, реализованные в них, приводят к увеличению частоты их ремонта и стоимости владения по мере старения.

С другой стороны японские вседорожники класса люкс, такие как Lexus, Acura и Infiniti, обычно жертвуют драматизмом ради выносливости своих машин.

Lexus RX

К примеру тот же Lexus из года в год находится на верхних строчках рейтингов надежности «Consumer Reports» и «J.D.Power» или близок к ним, Acura демонстрирует тенденцию к росту, а результаты Infiniti зависят от модели и года выпуска.

Японская формула ориентирована на простоту владения, низкие затраты на ремонт и минимум проблем в будущем.

Таким образом для тех, кто ценит долгосрочную надежность и низкую стоимость владения, японский лагерь является более приемлемым вариантом.

За азартом вождения и престижем стоит обращаться к немцам, но стоит помнить о высоком долгосрочном риске выхода таких машин из строя и последующем дорогостоящем ремонте.