ДомойАвтоновости сегодняSuzuki Jimny косплеит Land Rover Defender, но стоит гараздо дешевле

Suzuki Jimny косплеит Land Rover Defender, но стоит гараздо дешевле

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия IMG 2523 1

Японский бестселлер Suzuki Jimny – автомобиль, который не нуждается в представлении. Машина популярна среди покупателей как в своем традиционном, так и модернизированном виде.

С недавнего времени японский производитель обвесов DAMD предлагает для «Джимни» собственный комплект доработок, с которым недавно этот автомобиль был выставлен на аукцион «Collecting Cars» в Великобритании.

img 2708 2 1
Выставленный на продажу в Великобритании Suzuki Jimny с обвесом от DAMD

Боди-кит превращает 3-дверный Jimny в некое визуальное подобие более дорогого и премиального Land Rover Defender. За трансформацию из японского внедорожника в британский отвечает новая решетка радиатора и бамперы, а также надписи на капоте и зеленые шильдики.

Чтобы больше соответствовать стилю знаменитой модели «Туманного Альбиона» кузов Jimny окрашен в зеленый цвет, а в его салоне сиденья обиты материалом в клетку. 

img 2537 2

В остальном машина ничем не отличается от обычного «Джимни» для Японии. Внедорожник оборудован 1,5-литровой атмосферной «четверкой», развивающей 101 лошадиную силу. Помогает ей автоматическая коробка передач на 4 ступени и система честного полного привода.

img 2661

Пробег выставленного на торги экземпляра Jimny, переделанного под Land Rover Defender, составляет 14 тысяч 574 км.

На момент публикации этой статьи крайней ставкой на этот лот является сумма в 13 тысяч 250 фунтов стерлингов или всего 1,4-миллиона рублей. Аукцион завершится через 3 дня. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Collecting Cars

Читайте также:

Последние новости:

Короткий вездеход Toyota, который должен нокаутировать Suzuki Jimny,...

Раскрыты три самых недолговечных машины, которые постоянно ломаются...

В России продают японскую замену Lada Largus Cross...

Первое в мире современное роторное спорткупе: преемник Mazda...

Mercedes готовит «Гелендваген» для небогатых

Renault Captur 3 поколения будет совсем другим автомобилем:...

Hyundai Elantra 8 поколения хочет выглядеть как Tesla

Новый премиальный седан Hyundai похвастается дизайном, не уступающим...

Представлен концепт-арт нового Honda S2000: Mazda он не...

BMW выпустит полностью электрический хэтчбек i1 в 2027...

Новые Toyota Supra и Celica удивят мощностью до...

Новый компактный хэтчбек недорогого суббренда Renault угрожает VW...

Появились изображения нового брутального внедорожника Kia на базе...

Hyundai Tucson нового поколения показался в нетипичном виде

Представлен хардкорный, но комфортабельный автодом на базе Land...

Худшая машина в мире была создана в стране,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+