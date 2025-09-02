Suzuki Jimny косплеит Land Rover Defender, но стоит гараздо дешевле

Японский бестселлер Suzuki Jimny – автомобиль, который не нуждается в представлении. Машина популярна среди покупателей как в своем традиционном, так и модернизированном виде.

С недавнего времени японский производитель обвесов DAMD предлагает для «Джимни» собственный комплект доработок, с которым недавно этот автомобиль был выставлен на аукцион «Collecting Cars» в Великобритании.

Выставленный на продажу в Великобритании Suzuki Jimny с обвесом от DAMD

Боди-кит превращает 3-дверный Jimny в некое визуальное подобие более дорогого и премиального Land Rover Defender. За трансформацию из японского внедорожника в британский отвечает новая решетка радиатора и бамперы, а также надписи на капоте и зеленые шильдики.

Чтобы больше соответствовать стилю знаменитой модели «Туманного Альбиона» кузов Jimny окрашен в зеленый цвет, а в его салоне сиденья обиты материалом в клетку.

В остальном машина ничем не отличается от обычного «Джимни» для Японии. Внедорожник оборудован 1,5-литровой атмосферной «четверкой», развивающей 101 лошадиную силу. Помогает ей автоматическая коробка передач на 4 ступени и система честного полного привода.

Пробег выставленного на торги экземпляра Jimny, переделанного под Land Rover Defender, составляет 14 тысяч 574 км.

На момент публикации этой статьи крайней ставкой на этот лот является сумма в 13 тысяч 250 фунтов стерлингов или всего 1,4-миллиона рублей. Аукцион завершится через 3 дня.