Короткий вездеход Toyota, который должен нокаутировать Suzuki Jimny, выйдет в начале 2026 года

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
toyota land cruiser fj 2024 tieu land cruiser gia re sap ra mat

В середине 2022 года Toyota показала журналистам и общественности небольшой рамный внедорожник Compact Cruiser EV. Машина представляла собой электромобиль с компактной колесной базой и короткими свесами, обеспечивающими ему выдающиеся качества на офф-роуде. 

Спустя год на премьере нового Toyota Land Cruiser 250/Prado состоялся анонс серийной версии этого вездехода. Сделано это было максимально незаметно – слайдом с затемненным изображением. Но все всё поняли. 

toyota fj cruiser teaser 02 1
Тизер нового маленького внедорожника Toyota

Теперь дело идет к тому, что этот долгожданный проект будет наконец-то реализован. Причем произойти это должно уже в ближайшее время. Как сообщает японская пресса, презентация нового мини-внедорожника Toyota состоится в первом квартале 2026 года.

Для автомобиля еще не определили официального названия, но уже понятно, что его главным конкурентом на рынке будет другой небольшой японский вездеход – 5-дверный Suzuki Jimny. 

В основу автомобиля должна лечь бюджетная рамная платформа Toyota IMV-0, а сам он вряд ли окажется электрокаром даже несмотря на то, что его концептуальный предвестник работал только на электричестве. 

258373458
Патентное изображение нового компактного внедорожника Toyota

Внешне машине предстоит выделиться брутальным экстерьером с отдельными дизайнерскими решениями, свойственными его старшим братьям Land Cruiser 250/Prado и Land Cruiser 300.

Сколько будет стоить машина пока неизвестно, но ее цена точно окажется значительно ниже не только флагманского LC300, но и более простого LC250 (он же Prado), за который на родине сейчас просят от 5,2-миллиона иен (примерно 2 миллиона 800 тысяч рублей). 

Фото:Соцсети

