Короткий вездеход Toyota, который должен нокаутировать Suzuki Jimny, выйдет в начале 2026 года

В середине 2022 года Toyota показала журналистам и общественности небольшой рамный внедорожник Compact Cruiser EV. Машина представляла собой электромобиль с компактной колесной базой и короткими свесами, обеспечивающими ему выдающиеся качества на офф-роуде.

Спустя год на премьере нового Toyota Land Cruiser 250/Prado состоялся анонс серийной версии этого вездехода. Сделано это было максимально незаметно – слайдом с затемненным изображением. Но все всё поняли.

Тизер нового маленького внедорожника Toyota

Теперь дело идет к тому, что этот долгожданный проект будет наконец-то реализован. Причем произойти это должно уже в ближайшее время. Как сообщает японская пресса, презентация нового мини-внедорожника Toyota состоится в первом квартале 2026 года.

Для автомобиля еще не определили официального названия, но уже понятно, что его главным конкурентом на рынке будет другой небольшой японский вездеход – 5-дверный Suzuki Jimny.

В основу автомобиля должна лечь бюджетная рамная платформа Toyota IMV-0, а сам он вряд ли окажется электрокаром даже несмотря на то, что его концептуальный предвестник работал только на электричестве.

Патентное изображение нового компактного внедорожника Toyota

Внешне машине предстоит выделиться брутальным экстерьером с отдельными дизайнерскими решениями, свойственными его старшим братьям Land Cruiser 250/Prado и Land Cruiser 300.

Сколько будет стоить машина пока неизвестно, но ее цена точно окажется значительно ниже не только флагманского LC300, но и более простого LC250 (он же Prado), за который на родине сейчас просят от 5,2-миллиона иен (примерно 2 миллиона 800 тысяч рублей).