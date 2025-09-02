В России продают японскую замену Lada Largus Cross за 2,2 млн рублей

Сегмент «внедорожных» компактвэнов в России никогда не был обширным, а самым главным действующим лицом в нем до сих пор остается отечественный Lada Largus.

За последние годы этот вместительный универсал повышенной проходимости резко подорожал по сравнению с ценой, которая была у него раньше, что заставило многих адептов такого класса машин искать альтернативу. И она уже есть в России.

Honda Freed Crosstar

Как выяснила наша редакция, с недавнего времени на отечественном рынке предлагаются к покупке новые компактвэны Honda Freed Crosstar, фактически представляющие собой аналог «Ларгус Кросс».

Премьера актуальной, третьей генерации «Хонды Фрид» состоялась в прошлом году. За неполный год машина стала настоящим бестселлером родного для себя рынка и к его концу была названа «Автомобилем года в Японии».

Интерьер Honda Freed Crosstar

Представленный в продаже в России Freed Crosstar отличается от обычного Freed собственным оформлением передней части кузова, а также пластиковым обвесом для защиты ЛКП от царапин.

Машина обладает шестиместным салоном с раздельными креслами второго ряда и складывающимися вверх сиденьями «галерки», если владельцу понадобится пространство в багажнике.

Компоновка салона Honda Freed Crosstar

Одним из главных преимуществ Honda Freed Crosstar перед российским Lada Largus является наличие у него системы полного привода, которой у отечественной модели нет ни за какие деньги.

Приехавшие в РФ экземпляры этого японского минивэна оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 118 лошадиных сил, агрегатированным вариатором CVT.

Цена параллельно импортированных Honda Freed Crosstar в Россию составляет 2,2-миллиона рублей.