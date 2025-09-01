Hyundai Elantra 8 поколения хочет выглядеть как Tesla

Компания Hyundai готовится к выходу в продажу нового поколения своего популярного седана Elantra, который на родине марки в Южной Корее продается под именем Avante. По свежим данным, дилеры начнут предлагать эту модель уже в 2026 году.

Недавно на тесты были выведены прототипы 8-й генерации Elantra/Avante, которые колесили по общественным дорогам Сеула, подтвердив, что ранее выложенные в интернет неофициальные рендеры были правдоподобными.

Тестовый прототип Hyundai Elantra нового поколения

Ожидается, что задняя часть корейской 4-дверки примерит необычное оформление, по виду напоминающее элементы дизайна Tesla Cybertruck. Речь идет о резких гранях и нетривиальных фонарях, выполненных в виде тонких горизонтальных и вертикальных линий.

Hyundai Elantra нового поколения (неофициальный рендер)

Спереди седан Hyundai обзаведется многоуровневой оптикой с дневными ходовыми огнями в виде бумерангов, а также прямоугольными блоками основного света ниже в бампере.

Тестовый прототип Hyundai Elantra нового поколения

В салоне ждут реализации новой компоновки на основе технологии Pleos Connect.

Размер дисплея мультимедийной системы будет существенно увеличен, тогда как цифровая комбинация приборов, напротив, станет компактнее, чтобы отображать только самую необходимую информацию.

Снимок интерьера нового поколения Hyundai Elantra

Если верить сведениям корейских инсайдеров, Hyundai продолжит фокусироваться на двигателях внутреннего сгорания и гибридах, а не на полностью электрических моторах.

В случае с новым Elantra/Avante бензиновый 1,6-литровый ДВС, газовый двигатель (для отдельных рынков) и гибридные силовые установки должны остаться в повестке. И, скорее всего, все они будут предлагаться без существенных изменений.