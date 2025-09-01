Новый премиальный седан Hyundai похвастается дизайном, не уступающим Genesis

В преддверии запуска рестайлингового премиального седана Hyundai Grandeur в интернет выложили неофициальные рендеры этой 4-дверки, которую пока все видели исключительно в камуфляжной маскировке.
И, если верить этим изображениям, обновление этой легковушки может заметно расширить ее клиентскую базу за счет более спортивного внешнего вида, которого нет у ее актуальной версии.
На концептуальных картинках, подготовленных студией дизайна «NYMammoth», заметно, что рестайлинг Grandeur может изменить в экстерьере машины оформление фар, которые станут значительно уже.
Бесшовный горизонтальный фонарь дневных ходовых огней должен остаться прежним, чего не скажешь о бампере и решетке радиатора, которая переживет небольшие доработки.
Как будет выглядеть дизайн кормы нового Grandeur пока неизвестно, но шпионские фотографии прототипов этой модели указывали на другие задние фонари, а также на «поворотники», установленные в бампере выше, чем раньше.
Ожидается, что интерьер машины переживет многочисленные доработки, в том числе изменение дизайна центральной консоли и отделки дверей. Кроме того, ходят слухи о новейшей мультимедийной системе Pleos Connect.
Силовые агрегаты, установленные под капотом Grandeur, с модернизацией автомобиля должны остаться прежними. Сейчас в их число входит 1,6-литровый бензиновый турбогибрид, 2,5-литровый и 3,5-литровый классический ДВС, а также 3,5-литровый мотор, работающий на жидком пропане.
Презентация обновленного Hyundai Grandeur состоится в начале 2026 года.