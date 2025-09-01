ДомойАвтоновости сегодняНовый премиальный седан Hyundai похвастается дизайном, не уступающим Genesis

Новый премиальный седан Hyundai похвастается дизайном, не уступающим Genesis

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
В преддверии запуска рестайлингового премиального седана Hyundai Grandeur в интернет выложили неофициальные рендеры этой 4-дверки, которую пока все видели исключительно в камуфляжной маскировке. 

И, если верить этим изображениям, обновление этой легковушки может заметно расширить ее клиентскую базу за счет более спортивного внешнего вида, которого нет у ее актуальной версии.

Слева – актуальный Hyundai Grandeur, справа – рендер его обновленной версии

На концептуальных картинках, подготовленных студией дизайна «NYMammoth», заметно, что рестайлинг Grandeur может изменить в экстерьере машины оформление фар, которые станут значительно уже.

Бесшовный горизонтальный фонарь дневных ходовых огней должен остаться прежним, чего не скажешь о бампере и решетке радиатора, которая переживет небольшие доработки. 

Тестовый прототип нового Hyundai Grandeur

Как будет выглядеть дизайн кормы нового Grandeur пока неизвестно, но шпионские фотографии прототипов этой модели указывали на другие задние фонари, а также на «поворотники», установленные в бампере выше, чем раньше. 

Рендер интерьера нового Hyundai Grandeur

Ожидается, что интерьер машины переживет многочисленные доработки, в том числе изменение дизайна центральной консоли и отделки дверей. Кроме того, ходят слухи о новейшей мультимедийной системе Pleos Connect. 

Силовые агрегаты, установленные под капотом Grandeur, с модернизацией автомобиля должны остаться прежними. Сейчас в их число входит 1,6-литровый бензиновый турбогибрид, 2,5-литровый и 3,5-литровый классический ДВС, а также 3,5-литровый мотор, работающий на жидком пропане. 

Презентация обновленного Hyundai Grandeur состоится в начале 2026 года.

Фото:NYMammoth

