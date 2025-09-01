ДомойАвтоновости сегодняПредставлен концепт-арт нового Honda S2000: Mazda он не понравится

Представлен концепт-арт нового Honda S2000: Mazda он не понравится

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Ходят многочисленные слухи о том, что Honda собирается возродить свое знаменитое купе с открытым верхом S2000. Спекуляции на эту тему активизировались на фоне роста популярности родстеров, где образцовая модель Mazda MX-5 в последние годы бьет один за другим рекорды продаж.

Honda S2000 была снята с производства в 2009 году, пробыв на конвейере в течение 10 лет. Предположить как будет выглядеть абсолютно новый родстер японской марки решил известный в автомобильной среде цифровой художник «Theottle», выложивший в Сеть первые рендеры возрожденного S2000.

Снимок экрана 2025 09 01 в 11.21.23
Honda S2000 нового поколения (неофициальный рендер)

Автор изображений полагает, что в проекте нового родстера «Хонды», который, по слухам, уже находится в разработке, задействуют внешность возвращающегося в продажу в 2026 году купе Prelude. У него машина унаследует длинный капот, С-образные фары спереди, а также задние фонари и бамперы с обеих сторон. 

Как и Prelude, новый S2000 может получить потайные дверные ручки. Ожидается, что родстер Honda в отличие от купе будет оснащен не передним, а задним приводом.

Снимок экрана 2025 09 01 в 11.21.38
Honda S2000 нового поколения (неофициальный рендер)

Что касается агрегатной стороны вопроса, то она, напротив, должна оказаться у машин одинаковой. 

Honda Prelude предлагается с гибридной системой e:HEV, сочетающей в себе 2-литровый бензиновый мотор и два электрических двигателя. Совокупная отдача этой связки составляет около 200 лошадиных сил. 

Когда новый S2000, основанный на Prelude, может выйти в продажу и выйдет ли вообще – пока неизвестно. 

Фото:Theottle

