BMW выпустит полностью электрический хэтчбек i1 в 2027 году

Баварский автопроизводитель BMW планирует начать выпуск своего нового электрического хэтчбека i1, построенного на базе 1-Series, в 2027 году. По крайней мере на эту информацию опираются европейская пресса, которой удалось выяснить о компактном автомобиле свежие подробности.

Инсайдеры пишут, что электрический вариант 1-Series будет оснащен технологиями электромобилей, которые задействуют в моделях Neue Klasse. Вариант с ДВС и электрическим мотором получат схожий дизайн, но абсолютно разное техническое оснащение.

Ранее в BMW заявляли, что ее будущие электрокары не будут комплектоваться емкими аккумуляторами. Вместо этого баварцы задействуют 800-вольтовую электрическую архитектуру, которая позволит более эффективно использовать действующие батареи.

Спекулятивный рендер нового BMW i1

Технических характеристик нового BMW i1 нет, но формально руководство немецкой компании подтвердило наличие у этой модели системы зарядки мощностью 400 кВт, а также увеличение запаса хода на 30% в сравнении с предыдущими аккумуляторными батареями.

Ожидается, что запас хода нового BMW i1 составит не менее 644 километров, чтобы сильно не отставать от электрического Mercedes CLA.

В продажу новый компактный «батарейный» хэтчбек баварского автопроизводителя поступит примерно через 1,5-года. Помимо Mercedes-Benz CLA машине предстоит сразиться за покупателей с полностью электрическим Audi A3.