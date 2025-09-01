ДомойАвтоновости сегодняBMW выпустит полностью электрический хэтчбек i1 в 2027 году

BMW выпустит полностью электрический хэтчбек i1 в 2027 году

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
BMW 1 Series render

Баварский автопроизводитель BMW планирует начать выпуск своего нового электрического хэтчбека i1, построенного на базе 1-Series, в 2027 году. По крайней мере на эту информацию опираются европейская пресса, которой удалось выяснить о компактном автомобиле свежие подробности.

Инсайдеры пишут, что электрический вариант 1-Series будет оснащен технологиями электромобилей, которые задействуют в моделях Neue Klasse. Вариант с ДВС и электрическим мотором получат схожий дизайн, но абсолютно разное техническое оснащение.

Ранее в BMW заявляли, что ее будущие электрокары не будут комплектоваться емкими аккумуляторами. Вместо этого баварцы задействуют 800-вольтовую электрическую архитектуру, которая позволит более эффективно использовать действующие батареи.

BMW 1 Series render 2
Спекулятивный рендер нового BMW i1

Технических характеристик нового BMW i1 нет, но формально руководство немецкой компании подтвердило наличие у этой модели системы зарядки мощностью 400 кВт, а также увеличение запаса хода на 30% в сравнении с предыдущими аккумуляторными батареями. 

Ожидается, что запас хода нового BMW i1 составит не менее 644 километров, чтобы сильно не отставать от электрического Mercedes CLA.

В продажу новый компактный «батарейный» хэтчбек баварского автопроизводителя поступит примерно через 1,5-года. Помимо Mercedes-Benz CLA машине предстоит сразиться за покупателей с полностью электрическим Audi A3.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:AutoExpress/Avarvarii

Читайте также:

Последние новости:

Представлен концепт-арт нового Honda S2000: Mazda он не...

Новые Toyota Supra и Celica удивят мощностью до...

Новый компактный хэтчбек недорогого суббренда Renault угрожает VW...

Появились изображения нового брутального внедорожника Kia на базе...

Hyundai Tucson нового поколения показался в нетипичном виде

Представлен хардкорный, но комфортабельный автодом на базе Land...

Худшая машина в мире была создана в стране,...

Популярный маленький вседорожник Toyota получит «растянутую» версию на...

В Россию завезли новый недорогой кроссовер Volkswagen, стоящий...

Младший брат Toyota Prius может украсть его лицо...

Nissan выпустит купе, о котором мечтали все фанаты...

Крошечный и дешевый японский минивэн трансформировался в маленькую,...

Subaru Forester, который не боится грязи, оказался значительно...

Недорогой рамный внедорожник Toyota Fortuner сменит поколение, повторив...

Kia готовит новый компактный и недорогой кроссовер

Новый Subaru Outback показался в высокопроизводительной версии STI

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+