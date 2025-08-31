ДомойАвтоновости сегодняПопулярный маленький вседорожник Toyota получит «растянутую» версию на 7 мест по доступной...

Популярный маленький вседорожник Toyota получит «растянутую» версию на 7 мест по доступной цене

Текст: Алексей Шмидт
Toyota Raize blue front

В конце 2022 года Toyota запатентовала название Raize Space, которое, по слухам, будет задействовано в проекте нового 7-местного кроссовера, построенного на базе простого компакта Raize. Накануне японские инсайдеры рассекретили о нем первые подробности.

Габариты обычного Toyota Raize составляют 3995 мм в длину, 1695 мм в ширину и 1620 мм в высоту. Расстояние между осями машины равно 2525 мм. Ожидается, что удлиненная модификация с приставкой Space увеличит длину и высоту автомобиля на 300 и 60 мм соответственно.

Это должно значительно расширить внутреннее пространство и позволит разместить на третьем ряду даже взрослых пассажиров. 

toyota raize space 7 seater 1
Спекулятивный рендер удлиненного Toyota Raize Space

Внешние отличия «растянутого» Toyota Raize от его обычной версии должны включить в себя более широкую решетку радиатора, переработанные фары и удлиненные задние фонари. В салоне ожидается дебют 10,25-дюймового центрального дисплея с более качественной графикой, повторяющего по дизайну тачскрин минивэна Sienta. 

Продавать семиместную версию Raize собираются с гибридной системой e-Smart Hybrid от Daihatsu, состоящей из 1,2-литрового 3-цилиндрового мотора и электрического двигателя. Последний обеспечит машине основную мощность и средний расход топлива 4,2-литра бензина на 100 км. 

Альтернативой послужит литровая «турботройка», работающая без каких-либо электрических довесков.

004 1
Интерьер актуального Toyota Raize

Японская пресса утверждает, что несмотря на увеличение внутреннего пространства Toyota Raize Space сохранит доступную цену. Ожидается, что стоимость машины составит от 2 до 3 миллионов иен (1,1 – 1,6-миллиона рублей).

Презентация кроссовера должна состояться в августе 2027 года. 

Фото:Toyota, соцсети

