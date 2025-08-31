Младший брат Toyota Prius может украсть его лицо в новом поколении

За последние несколько лет Toyota начала использовать свое фирменное оформление передней части кузова в стиле «молот» во многих моделях, но со временем их станет еще больше. По слухам из Японии, следующим на очереди для дебюта такого же дизайна значится местный хэтчбек Aqua, дожидающийся рестайлинга.

Toyota Aqua – это небольшой хэтчбек, вторая генерация которого дебютировала в 2021 году. Автомобиль был построен на платформе Yaris и приводится в движение подзаряжаемой гибридной системой. Помимо нынешнего названия за пределами «Страны восходящего солнца» машину продавали с именем Prius С.

Toyota не опубликовала официальных изображений и тизеров автомобиля, но бывший дизайнер Nissan Токки Тотсу, работающий теперь в сторонней фирме DAMD, уверен, что машина будет выглядеть ровно так, как показано на его изображениях.

Неофициальный рендер обновленной Toyota Aqua (DAMD)

На рендерах обновленная Aqua примерила узкие светодиодные фары и спортивные воздухозаборники, вдохновленные актуальным Prius. Основной дизайн кузова остался нетронутым, что соответствует традиционному подходу Toyota к рестайлингам, но стал заметно современнее и выразительнее.

Помимо внешнего вида ожидается, что обновление коснется и салона машины. Ходят слухи о таких улучшениях, как модернизированная цифровая приборная панель и расширенные функции безопасности.

Пока непонятно, будет ли Toyota дорабатывать платформу TNGA-B, используемую в Aqua, или оставит все без изменений.

Актуальный Toyota Aqua

Сейчас автомобиль питается подзаряжаемой гибридной силовой установкой, сочетающей в себе 1,5-литровый бензиновый мотор и два электрических двигателя. Суммарная отдача такой связки составляет 114 лошадиных сил.

Ожидается, что премьера новой Toyota Aqua состоится в ближайшие месяцы.