ДомойАвтоновости сегодняМладший брат Toyota Prius может украсть его лицо в новом поколении

Младший брат Toyota Prius может украсть его лицо в новом поколении

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Toyota Aqua Renderinvc cdx 2048x1152 1

За последние несколько лет Toyota начала использовать свое фирменное оформление передней части кузова в стиле «молот» во многих моделях, но со временем их станет еще больше. По слухам из Японии, следующим на очереди для дебюта такого же дизайна значится местный хэтчбек Aqua, дожидающийся рестайлинга.

Toyota Aqua – это небольшой хэтчбек, вторая генерация которого дебютировала в 2021 году. Автомобиль был построен на платформе Yaris и приводится в движение подзаряжаемой гибридной системой. Помимо нынешнего названия за пределами «Страны восходящего солнца» машину продавали с именем Prius С.

Toyota не опубликовала официальных изображений и тизеров автомобиля, но бывший дизайнер Nissan Токки Тотсу, работающий теперь в сторонней фирме DAMD, уверен, что машина будет выглядеть ровно так, как показано на его изображениях. 

Toyota Aqua Rendering 1
Неофициальный рендер обновленной Toyota Aqua (DAMD)

На рендерах обновленная Aqua примерила узкие светодиодные фары и спортивные воздухозаборники, вдохновленные актуальным Prius. Основной дизайн кузова остался нетронутым, что соответствует традиционному подходу Toyota к рестайлингам, но стал заметно современнее и выразительнее. 

Помимо внешнего вида ожидается, что обновление коснется и салона машины. Ходят слухи о таких улучшениях, как модернизированная цифровая приборная панель и расширенные функции безопасности. 

Пока непонятно, будет ли Toyota дорабатывать платформу TNGA-B, используемую в Aqua, или оставит все без изменений.

2022 Toyota Aqua 1
Актуальный Toyota Aqua

Сейчас автомобиль питается подзаряжаемой гибридной силовой установкой, сочетающей в себе 1,5-литровый бензиновый мотор и два электрических двигателя. Суммарная отдача такой связки составляет 114 лошадиных сил. 

Ожидается, что премьера новой Toyota Aqua состоится в ближайшие месяцы.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:DAMD, Toyota

Читайте также:

Последние новости:

В Россию завезли новый недорогой кроссовер Volkswagen, стоящий...

Nissan выпустит купе, о котором мечтали все фанаты...

Крошечный и дешевый японский минивэн трансформировался в маленькую,...

Subaru Forester, который не боится грязи, оказался значительно...

Недорогой рамный внедорожник Toyota Fortuner сменит поколение, повторив...

Kia готовит новый компактный и недорогой кроссовер

Новый Subaru Outback показался в высокопроизводительной версии STI

В Японии с нетерпением ждут неводородный кроссовер CR-V

Появится новый Toyota Prado, который может позволить себе...

Новый Mitsubishi Pajero Sport получит неузнаваемый дизайн

Один из самых знаменитых спорткупе Nissan ушел, чтобы...

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser дешевле Prado будет...

Новая вместительная Lada на 7 мест появится раньше,...

Новый седан Hyundai немного крупнее Solaris получит фонари...

Назван самый недооцененный двигатель 90-х: он ничем не...

Популярный японский минивэн Toyota Estima близок к возрождению

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+