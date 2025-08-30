ДомойАвтоновости сегодняNissan выпустит купе, о котором мечтали все фанаты скорости

Nissan выпустит купе, о котором мечтали все фанаты скорости

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
2024 nissan z nismo 09 1

Актуальный Nissan Z появился в 2022 году. Вместе с ним дебютировала его «заряженная» версия от ателье Nismo, раскритикованная за то, что предлагается исключительно с 9-диапазонной автоматической коробкой передач, которая хоть и прошла гоночную доработку, но не способна обеспечить тех ощущений за рулем, как классическая «механика».

По информации американского журнала «CarBuzz», в Nissan поняли свой промах и вскоре начнут продавать купе Z Nismo в том числе с механической трансмиссией. 

1 2 1
Nissan Z Nismo

Намеки на то, что у Nissan Z Nismo будет вариант с МКПП, были сделаны еще в 2023 году, когда в компании заявили о том, что трехпедальная модификация этой модели появится при наличии достаточного спроса. С тех пор прошло уже два года, но знаменитое японское купе так и не получило «механику».

Теперь, если верить словам председателя правления американского офиса Nissan, вопрос решен. Правда конкретные сроки дебюта такого автомобиля пока не указываются. 

Впрочем, на официальном форуме поклонников Nissan Z одному из пользователей удалось выяснить, что машина с МКПП значится в бланке заказа компании на 2026 год. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Nissan
ИСТОЧНИК:CarBuzz

Читайте также:

Последние новости:

Крошечный и дешевый японский минивэн трансформировался в маленькую,...

Subaru Forester, который не боится грязи, оказался значительно...

Недорогой рамный внедорожник Toyota Fortuner сменит поколение, повторив...

Kia готовит новый компактный и недорогой кроссовер

Новый Subaru Outback показался в высокопроизводительной версии STI

В Японии с нетерпением ждут неводородный кроссовер CR-V

Появится новый Toyota Prado, который может позволить себе...

Новый Mitsubishi Pajero Sport получит неузнаваемый дизайн

Один из самых знаменитых спорткупе Nissan ушел, чтобы...

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser дешевле Prado будет...

Новая вместительная Lada на 7 мест появится раньше,...

Новый седан Hyundai немного крупнее Solaris получит фонари...

Назван самый недооцененный двигатель 90-х: он ничем не...

Популярный японский минивэн Toyota Estima близок к возрождению

Lamborghini Huracan с пробегом 335 тысяч км по-прежнему...

Lexus готовит электрокар, который «задавит» Tesla Model 3

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+