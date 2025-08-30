Nissan выпустит купе, о котором мечтали все фанаты скорости

Актуальный Nissan Z появился в 2022 году. Вместе с ним дебютировала его «заряженная» версия от ателье Nismo, раскритикованная за то, что предлагается исключительно с 9-диапазонной автоматической коробкой передач, которая хоть и прошла гоночную доработку, но не способна обеспечить тех ощущений за рулем, как классическая «механика».

По информации американского журнала «CarBuzz», в Nissan поняли свой промах и вскоре начнут продавать купе Z Nismo в том числе с механической трансмиссией.

Nissan Z Nismo

Намеки на то, что у Nissan Z Nismo будет вариант с МКПП, были сделаны еще в 2023 году, когда в компании заявили о том, что трехпедальная модификация этой модели появится при наличии достаточного спроса. С тех пор прошло уже два года, но знаменитое японское купе так и не получило «механику».

Теперь, если верить словам председателя правления американского офиса Nissan, вопрос решен. Правда конкретные сроки дебюта такого автомобиля пока не указываются.

Впрочем, на официальном форуме поклонников Nissan Z одному из пользователей удалось выяснить, что машина с МКПП значится в бланке заказа компании на 2026 год.