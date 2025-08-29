ДомойАвтоновости сегодняKia готовит новый компактный и недорогой кроссовер

Kia готовит новый компактный и недорогой кроссовер

Текст: Алексей Шмидт
Корейский автопроизводитель Kia приступил к модернизации одного из самых важных автомобилей в своей линейке бюджетных SUV – кроссовера Stonic. Автомобиль пребывает в нынешней итерации на протяжении 8 лет и близок к переходу в следующее поколение.

Прототипы реформенных Kia Stonic уже выехали на тесты. Именно они были взяты в основу неофициальных рендеров, подготовленных испанским журналом «Motor.es».

Независимые дизайнеры из Европы полагают, что бюджетный «паркетник» корейского автопроизводителя претерпит значительные изменения в дизайне. Форма кузова Stonic новой генерации останется прежней, а самые главные перемены будут сосредоточены в передней и задней частях этой модели. 

Kia Stonic нового поколения (спекулятивный рендер)

Вместо горизонтальных фар машине окажутся положены вертикальные кластеры, дополненные тонкими светодиодными огнями ДХО, а также другая решетка радиатора и бампер.

Сзади автомобиль может примерить перелицованные фонари, которые приобретут C-образную световую начинку, а в салоне получить современную цифровую комбинацию приборов. 

Остальные перемены в проекте нового Kia Stonic затронут его техническую сторону. Кроссовер может приобрести модернизированную мягко-гибридную версию, прибавив с точки зрения экономичности и мощности.

Презентация свежей генерации компактного кроссовера «Киа» запланирована на 2026 год.

ИСТОЧНИК:Motor.es

