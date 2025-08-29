Новый Subaru Outback показался в высокопроизводительной версии STI

В начале апреля этого года Subaru представила модель Outback нового, седьмого по счету поколения. Автомобиль пережил кардинальные изменения во внешности, превратившись из универсала повышенной проходимости в полноценный кроссовер.

На днях в интернет была выложена серия неофициальных рендеров Subaru Outback новой генерации в высокопроизводительной модификации STI. Такой вариант не был анонсирован компанией, но не исключен к появлению.

Как видно на изображениях, Outback STI может отличиться от своей простой версии более агрессивной внешностью.

Машине на рендерах достался крупный воздухозаборник на капоте, модернизированная решетка радиатора с новым внутренним рисунком и красным шильдиком STI, а также перелицованный бампер и другой пластиковый обвес по бокам кузова.

Слева – рендер Subaru Outback STI, справа – обычная версия кроссовера

Простой «Аутбэк» сохранил в новом поколении свою линейку моторов, состоящую из 2,5-литрового «атмосферника» на 183 лошадиные силы и 2,4-литрового «наддувного» агрегата на 264 лошадиные силы.

В перспективе турбированному мотору может оказаться положен электрический довесок, увеличивающий мощность мотора до 340 л.с. Еще более агрессивным вариантом считается расширение линейки двигателей для Outback STI подключаемым гибридом, отдача которого превысит 400 лошадиных сил.

Помимо более производительного мотора и косметических изменений среднеразмерный кроссовер может получить спортивную подвеску, а также колесные диски увеличенного диаметра, обутые в низкопрофильные покрышки.

Впрочем, пока все это слухи и ни о каком появлении Outback STI (по крайней мере в ближайшее время) речи не идет.