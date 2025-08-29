В Японии с нетерпением ждут неводородный кроссовер CR-V

В отличие от других рынков, в Японии популярный кроссовер Honda CR-V актуального поколения до сих пор продается исключительно в водородной модификации с возможностью подзарядки (e:FCEV).

Более того, такие машины предлагаются только для корпоративного лизинга и недоступны для простых покупателей. Но вскоре кое-что изменится.

Местная пресса пишет о планах «Хонды» начать продажи в стране более традиционной модификации CR-V – гибридного варианта e:HEV. Такие машины используют 2-литровый бензиновый мотор, агрегатированный одним или двумя электрическими двигателями и литий-ионной батареей.

Honda CR-V e:HEV

Выпуском таких «паркетников» для японского рынка будет заниматься завод Honda, расположенный в Таиланде. Поставки кроссоверов оттуда на родину CR-V начнутся с декабря 2025 года, а саму машину представят для местных покупателей в январе 2026-го на автосалоне в Токио.

Мощность гибридной силовой установки e:HEV в случае с кроссовером Honda составляет 207 лошадиных сил, а его пиковый крутящий момент равен 335 Нм. В среднем такие автомобили расходуют на каждые 100 километров пути всего 4,8-литра бензина.

Кроме того, отдельно на гибридную систему e:HEV распространяется 10-летняя гарантия.

Интерьер Honda CR-V e:HEV

Сколько будет стоить новый вариант Honda CR-V для Японии пока неизвестно, но актуальный водородно-электрический кроссовер оценен там минимум в 8 миллионов 94 тысячи 900 иен или 4,4-миллиона рублей.