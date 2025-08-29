Новый Mitsubishi Pajero Sport получит неузнаваемый дизайн

Актуальный Mitsubishi Pajero Sport был представлен в 2015 году и пребывает на рынке на протяжении уже 10 лет. В 2024 году машина прошла через капитальный ремонт, но десятилетний срок существования слишком долгий и этой для этой модели уже давно назрело время к переходу в новое поколение.

Тестовые прототипы таких машин колесят по общественным дорогам в последние несколько месяцев. Воспользовавшись их фотографиями журналисты «BestCarWeb» разработали серию рендеров, которые обещают новому «Паджеро Спорт» неузнаваемый дизайн.

Mitsubishi Pajero Sport нового поколения (спекулятивный рендер)

Дизайнеры из «Страны восходящего солнца» полагают, что следующий Pajero Sport будет заимствовать стиль у недавно представленного азиатского кроссовера Destinator.

У этой модели Mitsubishi внедорожник должен унаследовать замысловатые дневные ходовые огни и широкую прямоугольную решетку радиатора.

При этом остальные элементы экстерьера в проекте Pajero Sport могут оказаться собственными, в том числе набор бамперов и задние фонари, а также декоративные накладки на кузове.

Mitsubishi Pajero Sport нового поколения (спекулятивный рендер)

Ожидается, что интерьер нового «Паджеро Спорт» будет аналогичен пикапу Triton/L200 актуальной генерации.

В основу машины ляжет новая рамная лестничная платформа, поддерживающая 2,4-литровый турбодизельный двигатель и систему полного привода Super Select 4WD-II.

Презентация реформенного Mitsubishi Pajero Sport может состояться уже в 2026 году.