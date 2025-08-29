ДомойАвтоновости сегодняНовый Mitsubishi Pajero Sport получит неузнаваемый дизайн

Новый Mitsubishi Pajero Sport получит неузнаваемый дизайн

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
00 s scoop pajero 01 head 600x400 1

Актуальный Mitsubishi Pajero Sport был представлен в 2015 году и пребывает на рынке на протяжении уже 10 лет. В 2024 году машина прошла через капитальный ремонт, но десятилетний срок существования слишком долгий и этой для этой модели уже давно назрело время к переходу в новое поколение.

Тестовые прототипы таких машин колесят по общественным дорогам в последние несколько месяцев. Воспользовавшись их фотографиями журналисты «BestCarWeb» разработали серию рендеров, которые обещают новому «Паджеро Спорт» неузнаваемый дизайн.

10 s scoop pajero 01 1
Mitsubishi Pajero Sport нового поколения (спекулятивный рендер)

Дизайнеры из «Страны восходящего солнца» полагают, что следующий Pajero Sport будет заимствовать стиль у недавно представленного азиатского кроссовера Destinator.

У этой модели Mitsubishi внедорожник должен унаследовать замысловатые дневные ходовые огни и широкую прямоугольную решетку радиатора.

При этом остальные элементы экстерьера в проекте Pajero Sport могут оказаться собственными, в том числе набор бамперов и задние фонари, а также декоративные накладки на кузове.

Снимок экрана 2025 08 29 в 10.17.23
Mitsubishi Pajero Sport нового поколения (спекулятивный рендер)

Ожидается, что интерьер нового «Паджеро Спорт» будет аналогичен пикапу Triton/L200 актуальной генерации. 

В основу машины ляжет новая рамная лестничная платформа, поддерживающая 2,4-литровый турбодизельный двигатель и систему полного привода Super Select 4WD-II. 

Презентация реформенного Mitsubishi Pajero Sport может состояться уже в 2026 году. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Kia готовит новый компактный и недорогой кроссовер

Новый Subaru Outback показался в высокопроизводительной версии STI

В Японии с нетерпением ждут неводородный кроссовер CR-V

Появится новый Toyota Prado, который может позволить себе...

Один из самых знаменитых спорткупе Nissan ушел, чтобы...

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser дешевле Prado будет...

Новая вместительная Lada на 7 мест появится раньше,...

Новый седан Hyundai немного крупнее Solaris получит фонари...

Назван самый недооцененный двигатель 90-х: он ничем не...

Популярный японский минивэн Toyota Estima близок к возрождению

Lamborghini Huracan с пробегом 335 тысяч км по-прежнему...

Lexus готовит электрокар, который «задавит» Tesla Model 3

Аналог Hyundai Palisade от Kia вот-вот увидит свет

У вседорожника BMW X8 появился первый концепт-арт

Компакт-кроссовер Kia дешевле Sportage сменит дизайн и лишится...

Следующий Mitsubishi Outlander выглянул из-под занавесы тайны

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+