Новая вместительная Lada на 7 мест появится раньше, чем через год

Текст: Алексей Шмидт
В этом году компания «АвтоВАЗ» представила долгожданный проект – первый собственный кроссовер Azimut. Машину построили на российской платформе B/C, известной по модели Lada Vesta. Но ограничиваться одним «паркетником» в этой задумке «вазовцы», разумеется, не собираются.

В начале 2025 года российский автопроизводитель анонсировал производную от кроссовера Azimut модель, которая в варианте шоу-кара получила название B-Van. Работа над этим автомобилем, представляющим собой 7-местный минивэн, подходит к концу. 

Официальную премьеру машины ждут в начале лета 2026 года на мероприятии ПМЭФ (с 3 по 6 июня), то есть дебют новой семиместной модели Lada состоится уже меньше, чем через год.

Шоу-кар Lada B-Van, показанный в начале этого года

Подтвержденных подробностей об этом проекте сейчас немного, но известно, что альтернатива Lada Largus может получить схожий дизайн с кроссовером Azimut, в том числе аналогичное оформление «передка» и кормы. У нового «паркетника» они выполнены в модернизированном X-образном стиле, изначально заданном Стивом Маттином. 

Для машины еще не придумали официального названия. В этом году «АвтоВАЗ» запатентовал целую россыпь потенциальных имен для своего минивэна: от Ariva до Parus, Yarus и Tigris. Хотя не исключено, что в итоге для машины будет выбрано другое название (из прошлых патентов компании). 

lada azimut interior 1
Интерьер кроссовера Lada Azimut, который получит и минивэн Lada B-Van

По оснащению минивэн Lada должен повторить родственный кроссовер Azimut. Тот, напомним, собираются продавать с 1,6- и 1,8-литровыми бензиновыми атмосферниками, развивающими 120 и 132 лошадиные силы. Помогать им будет МКПП или вариатор. 

В перспективе «паркетник», а также производный от него минивэн получат полуторалитровый турбомотор на 150 «сил», сопряженный с классической автоматической коробкой передач. Полного привода у Lada B-Van, как и у Vesta, а также кроссовера Azimut, не будет.

Фото:Lada, соцсети

