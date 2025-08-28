Новый седан Hyundai немного крупнее Solaris получит фонари как у кроссовера Santa Fe

В интернет продолжают выкладывать неофициальные рендеры нового поколения седана Hyundai Avante.

Очередной среди большого количества других, подготовленный студией дизайна «NYMammoth», демонстрирует потенциальное оформление кормы реформенной 4-дверки, которая в модельном ряду «Хендэ» располагается на ступеньку выше хита Solaris.

Высокодетализированные изображения задней части нового Avante обещают, что этому седану, который известен в России под именем Elantra, достанутся фонари, частично схожие с кроссовером Santa Fe.

Рендер кормы 8 поколения Hyundai Avante

Речь идет о светотехнике, которая будет выполнена в форме буквы «H», являющейся отсылкой к названию марки – Hyundai.

Другие рендеры Avante, опубликованные ранее, обещают этой модели новые дневные ходовые огни, переработанный бампер с решеткой радиатора, выполненной в нескольких уровнях, а также выдвижные ручки дверей.

Рендер передней части кузова 8 поколения Hyundai Avante

Несмотря на переход в новое поколение силовая установка Avante, скорее всего, останется неизменной.

Основой линейки двигателей корейской четырехдверки по-прежнему будет 1,6-литровый мотор, который собираются использовать как в обычной, так и гибридной модификации.

Официальная презентация восьмой генерации Hyundai Avante может состояться в середине 2026 года.