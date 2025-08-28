ДомойАвтоновости сегодняПопулярный японский минивэн Toyota Estima близок к возрождению

Популярный японский минивэн Toyota Estima близок к возрождению

Алиса Шашкова
С момента снятия с производства модели Estima (она же Previa), занимавшей промежуточное положение между минивэнами Sienta и Alphard, без остановки циркулируют слухи о потенциальном возрождении этого автомобиля. Впрочем, все эти спекуляции так и не превратились в результат. По крайней мере пока.

Японские СМИ сообщают о том, что Toyota не отказалась от идеи выпуска новой Estima/Previa. Более того, уже известны сроки запуска этого проекта – 2027 год.

Инсайдеры из «Страны восходящего солнца» убеждены, что активизировать работы над новой «Эстимой» Toyota заставил растущий спрос на минивэны малого и среднего размера в Азии и Океании, в том числе на электрические модели из этого сегмента (в Европе).

250828 29330 30 EdVbR 2
Неофициальный рендер новой Toyota Estima

Если Estima будет отправлена в серийное производство, то ее длина составит 4850 мм, ширина – 1880 мм, а высота 1660 мм. Колесная база окажется равна 2950 мм, что расположит этот минивэн на ступеньку ниже модели Alphard.

Продавать новинку собираются с четырьмя вариантами силовых установок: новым 1,5-литровым бензиновым мотором, гибридным силовым агрегатом и подключаемым гибридом (PHEV), а также полностью электрическим двигателем (EV). Последней модификации пророчат два электромотора и запас хода до 650 километров. 

4834f8844d96c25bce13ca61686b7f5abee3bcb3
Новый 1,5-литровый бензиновый мотор Toyota, находящийся в разработке

От внешности машины ожидают более элегантного дизайна с простым оформлением передней части кузова, которому достанутся узкие треугольные фары, бампер с декоративными черными вырезами по бокам, а также массивный воздухозаборник в нижней части. 

В салоне возрожденной Estima может разместиться 12,3-дюймовая цифровая комбинация приборов и 14-дюймовый центральный экран мультимедийной системы. 

Фото:Соцсети, Toyota

