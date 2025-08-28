Аналог Hyundai Palisade от Kia вот-вот увидит свет

Компания Kia готовится к премьере нового поколения своего крупного вседорожника Telluride, представляющего собой родного брата мирового бестселлера Hyundai Palisade.

Машина, которая ранее была адресована рынкам США и Ближнего Востока, во второй генерации может стать глобальной, навязав конкуренцию соплатформенному вседорожнику от Hyundai, а также значительно измениться внешне и технически.

На зарубежном YouTube-канале вышло видео, в котором дизайнер с ником «AutoYa» показал как будет выглядеть новый Kia Telluride без камуфляжа. В своей работе цифровой художник опирался на шпионские фотографии прототипов этой модели, которые колесят по общественным дорогам с начала этого года.

Рендер Kia Telluride 2 поколения в версии GT-Line

Автор рендеров полагает, что новому Kia Telluride окажется положен более брутальный вид, реализованный посредством вертикальных фар с двумя рядами узких ДХО, решетки радиатора утопленной в кузов формы, высоким капотом с новыми выштамповками, а также строгими бамперами как спереди, так и сзади.

Изменению должна подвергнуться в том числе подоконная линия машины, а задние стойки могут примерить черные глянцевые накладки, создав эффект «парящей» крыши.

Тестовый прототип Kia Telluride 2 поколения

Дополнят внешний облик нового «Теллурайд» выдвижные дверные ручки и сложный пластиковый обвес по периметру кузова, зависящий по форме от выбранной комплектации.

Ожидается, что техническая сторона будет унаследована кроссовером Kia напрямую с Hyundai Palisade. Такие вседорожники сейчас предлагаются с 3,5-литровым бензиновым мотором и 2,5-литровой турбогибридной системой.

Презентация нового Kia Telluride должна состояться до конца 2025 года.