У вседорожника BMW X8 появился первый концепт-арт

В 2023 году в интернете начали циркулировать слухи о планах BMW выпустить новую флагманскую модель в сегменте SUV. С того времени никаких видимых общественности подвижек в этом вопросе не произошло, а сам проект если и существует, то не спешит быть реализованным.

Один из поклонников баварской марки и по совместительству независимый дизайнер Samuele Di Giustino устал ждать и выложил в своем портфолио новую работу, названную BMW X8. На единственном изображении показан купеобразный вседорожник, который выглядит гораздо крупнее существующего BMW X6 и обладает более спортивным профилем.

Машине достался легко узнаваемый передний бампер с обычной решеткой радиатора и типичными для «бумеров» фарами, узкие зеркала заднего вида, а также корма с покатой линией крыши, мощными колесными арками и задним спойлером.

Концепт-арт BMW X8

Концептуальный кроссовер обладает чрезвычайно большим дорожным просветом и оснащен внедорожными пластиковыми накладками на дверях. Кроме того, ему достались массивные «грязевые» покрышки, добавляющие дополнительные мм к клиренсу.

Никаких механических подробностей о своем проекте независимый художник не привел. С большой долей вероятности если BMW X8 и появится, то вряд ли будет сильно похож на этот неофициальный концепт-кар.

Ранее BMW выпустила похожий автомобиль – XM, который в конечном счете провалился, оказавшись самой противоречивой моделью немецкой марки. Если в Мюнхене все же решатся на выпуск X8, то с большой долей вероятности постараются учесть ошибки прошлого.